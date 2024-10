Διαψεύδει η Τεχεράνη τα περί εκρήξεων στην Ισφαχάν κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, μεταδίδουν ιρανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι αναφορές που διέρρευσαν τη νύχτα έκαναν λόγο για δύο ισχυρές εκρήξεις που φέρεται να ακούστηκαν στις πόλεις Ισφαχάν και Σαρ-ε Ρέι, κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Μάρτυρες μοιράστηκαν βίντεο και εικόνες από τις εκρήξεις, πυροδοτώντας αντικρουόμενες εικασίες καθώς έλαβαν χώρα την ώρα που ο κόσμος περιμένει τα ισραηλινά αντίποινα κατά του Ιράν, ενώ συμπίπτουν με συνεχιζόμενες στρατιωτικές ασκήσεις στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Explosions heard near the Isfahan Nuclear Facility in Iran. Something is also on fire pic.twitter.com/y4N74wgp6G

Ο στρατός του Ιράν μιάμιση ώρα αργότερα διέψευσε ότι υπήρξε έκρηξη στην πόλη Ισφαχάν.

«Η αεροπορική βάση του Khatam al-Anbiya αρνείται τις φήμες για έκρηξη στην πόλη Ισφαχάν» αναφέρει η ανακοίνωση των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. «Οι Σιωνιστές τρομοκράτες είναι καλοί μόνο στο να επιχειρούν σε αδιαμφισβήτητο εναέριο χώρο και να ρίχνουν βόμβες σε γυναίκες και παιδιά».

The Khatam al-Anbiya Air Defense Base has denied the rumors of an explosion in the city of Isfahan.

The Zionist terrorists are only good at operating in uncontested airspace and dropping bombs on women and children.

— Iran Military (@IRIran_Military) October 7, 2024