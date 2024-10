Μιλώντας στο δίκτυο Saudi Al Arabiya, ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ καλεί τον λιβανικό και τον ιρανικό λαό να «ξεσηκωθούν» και να αντιμετωπίσουν τον ιρανικό άξονα.

«Αν το αντιμετωπίσουμε και είμαστε σκληροί μαζί, μπορούμε σίγουρα να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον και να δημιουργήσουμε μια δομή παρόμοια με το ΝΑΤΟ στην περιοχή που εμποδίζει τον ριζοσπαστισμό», λέει, μιλώντας στα αγγλικά.

Ο Χέρτζογκ δεν λέει πώς θα μπορούσε να απαντήσει το Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση του Ιράν την περασμένη εβδομάδα, μόνο ότι «υπολογίζουμε όλους τους υπολογισμούς από αυτή την άποψη».

Μιλώντας μια μέρα πριν από την επέτειο ενός έτους από τις επιθέσεις της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, ο Χέρτζογκ λέει ότι «αυτός ο πόλεμος έγινε εναντίον μας από την αυτοκρατορία του κακού, από το Ιράν και τους πληρεξούσιους του. Έχουμε 101 ομήρους ακόμα στα μπουντρούμια της Γάζας, σε απέραντο πόνο. Και πολεμάμε στο βορρά και στο νότο, δηλαδή στη Γάζα και στον Λίβανο. Προσπαθούμε να αλλάξουμε την εξίσωση και να φέρουμε ελπίδα στους ανθρώπους της Μέσης Ανατολής».

Ο Χέρτζογκ αποκαλεί τη στιγμή «μια χρυσή ευκαιρία για τις δυνάμεις που θέλουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον για τη Μέση Ανατολή να προχωρήσουν με νέες ιδέες και νέα σχέδια προκειμένου να επιλυθεί αυτή η σύγκρουση».

Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι το Ισραήλ ακολουθεί το διεθνές δίκαιο και νοιάζεται βαθιά για τους γείτονές του.

«Οι άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον ως γείτονές μας, και εμείς αξίζουμε μια καλύτερη μέρα και καλύτερο μέλλον ως γείτονές τους», λέει.

