Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στη νότια περιοχή Ροστόφ της Ρωσίας. Στο σημείο ξέσπασε πυρκαγιά, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό και εκρήξεις από το σημείο της πυρκαγιάς, το οποίο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη, βρίσεκται στην πόλη Proletarsk.

🇺🇦🇷🇺🚨‼ BREAKING: Ukraine has increased its attacks on Russian oil facilities, with reports indicating that five drones were seen in Proletarsk before targeting an oil depot in Russia’s Rostov region.

The governor of Rostov stated that the drones were intercepted, but fires… pic.twitter.com/H9FHKtVdlG

