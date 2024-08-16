Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν στην τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου βουλευτές έφτασαν στο σημείο να πιαστούν στα χέρια.

Συγκεκριμένα, ο καβγάς των βουλευτών ξεκίνησε όταν αντιπολιτευόμενος βουλευτής στράφηκε προς τα έδρανα του AKP λέγοντας πως «δεν έχετε καμία ντροπή».

Οι βουλευτές του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπο Ερντογάν σηκώθηκαν και κινήθηκαν ενάντια στον βουλευτή, με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του AKP να φωνάζει δυνατά «σκάσε».

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης απάντησε στον πρόεδρο της ΚΟ του AKP πως «είσαι ατιμασμένος», με τη συνεδρίαση να διακόπτεται και να ακολουθεί… μπάχαλο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, οι σκάλες της Εθνοσυνέλευσης γέμισαν αίματα.

Tüm olaylar yaşanırken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ divanı terk etti pic.twitter.com/mTVwxb8yGb

AK Partili Alpay Özalan, Ahmet Şık’a kürsüde böyle saldırdı

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’tan Erdoğan ve AK Partililere:

“Bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık mafyasıyla devlete çökenlerdir. En büyük teröristler burada oturanlardır.”

Ak partili Alpay Özalan, Ak partililere “Terörist” diyen Ahmet Şık’a yumruk attı. pic.twitter.com/H2TwgHPa1G

— Nisa Çaydan (@Nisanurcaydan) August 16, 2024