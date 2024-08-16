Σκηνές μεγάλης έντασης εκτυλίχθηκαν στην τουρκική εθνοσυνέλευση, όπου βουλευτές έφτασαν στο σημείο να πιαστούν στα χέρια.
Συγκεκριμένα, ο καβγάς των βουλευτών ξεκίνησε όταν αντιπολιτευόμενος βουλευτής στράφηκε προς τα έδρανα του AKP λέγοντας πως «δεν έχετε καμία ντροπή».
Οι βουλευτές του κόμματος του Ρετζέπ Ταγίπο Ερντογάν σηκώθηκαν και κινήθηκαν ενάντια στον βουλευτή, με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του AKP να φωνάζει δυνατά «σκάσε».
Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης απάντησε στον πρόεδρο της ΚΟ του AKP πως «είσαι ατιμασμένος», με τη συνεδρίαση να διακόπτεται και να ακολουθεί… μπάχαλο.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, οι σκάλες της Εθνοσυνέλευσης γέμισαν αίματα.
Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο:
AK Partili Alpay Özalan, Ahmet Şık’a kürsüde böyle saldırdı
DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in çıkan arbedede yaralandığı görüldü
Tüm olaylar yaşanırken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ divanı terk etti pic.twitter.com/mTVwxb8yGb
— duvaR (@gazeteduvar) August 16, 2024
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’tan Erdoğan ve AK Partililere:
“Bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık mafyasıyla devlete çökenlerdir. En büyük teröristler burada oturanlardır.”
Ak partili Alpay Özalan, Ak partililere “Terörist” diyen Ahmet Şık’a yumruk attı. pic.twitter.com/H2TwgHPa1G
— Nisa Çaydan (@Nisanurcaydan) August 16, 2024
Mecliste arzu edilmeyen görüntüler;
AK Partili MV. Alpay Özalan’ın TİP MV. Ahmet Şık’ı düşürdüğü an.
Bu sırada DEM’li Gülistan Koçyiğit de kaşından yaralandı. pic.twitter.com/ot7CG9OWQL
— Adem Metan (@AdemMetan) August 16, 2024