Κατολισθήσεις έπληξαν σήμερα νωρίς το πρωί περιοχές την πολιτεία Κεράλα της Ινδίας (νότια) μετά από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 24 άνθρωποι και να τραυματιστούν μέχρι στιγμής 66 άτομα, ενώ είναι πολύ πιθανόν να έχουν θαφτεί κάτω από τις λάσπες εκατοντάδες άλλοι, ανακοίνωσαν οι αρχές στην περιοχή.

«Εκατοντάδες άνθρωποι πιθανόν παγιδεύτηκαν», ανέφεραν παράλληλα οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους, διευκρινίζοντας ότι ανέπτυξαν στην περιοχή 225 μέλη τους για να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

At least 24 people have been killed and dozens are feared trapped after heavy rains triggered massive landslides in the southern Indian state of Kerala. The landslides struck hilly areas in Wayanad district in the early hours of Tuesday morning. pic.twitter.com/9LfFxWpqIX

Kerala state.. Wayanad Landslide Live Updates: At least 40 feared killed, hundreds feared trapped amid landslides near Meppadi; rescue ops underway #KeralaRains #Landslide #landslides pic.twitter.com/1e6nItDJrn

It is heartbreaking to come across scary visuals of #Landslide of #Wayanad

My thoughts are with the families who lost their loved ones and I pray for the injured. #WayanadLandslide pic.twitter.com/c7fHZDn7hn

— Neetu Khandelwal (@T_Investor_) July 30, 2024