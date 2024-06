Εννέα άνθρωποι, οι οκτώ εκ των οποίων πρόσφυγες Ροχίνγκια, έχασαν τη ζωή τους λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στο Μπαγκλαντές, οι οποίες ανάγκασαν επίσης χιλιάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν από τα καταλύματά τους για να αποφύγουν τον κίνδυνο, ανακοίνωσαν σήμερα η αστυνομία και κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

Σχολεία μετατράπηκαν σε καταφύγια για αυτούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε κάποιες περιοχές.

Το Μπανγκλαντές, χώρα με χαμηλό υψόμετρο που έχει περίπου 170 εκατομμύρια κατοίκους, βρίσκεται μεταξύ των πιο ευάλωτων στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Κλιματικών Κινδύνων (IRC).

H αύξηση της έντασης της περιόδου των βροχών και η επιτάχυνση της τήξης των παγετώνων στα Ιμαλάια μεταβάλλουν τη στάθμη των υδάτων του Γάγγη και του Βραχμαπούτρα, δύο ιερών ποταμών που σχηματίζουν στο Μπανγκλαντές ένα κρίσιμης σημασίας για τη χώρα Δέλτα, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

🚨Bangladesh | 7 ROHINGYAS kīlld in landslide in refugee camps.

2 local Bangladeshis have also died in the devastating floods and landslides caused by heavy rains in the country’s south-eastern Cox’s Bazar districts. #Rohingya | #Bangladesh pic.twitter.com/PyOozQDE5Q pic.twitter.com/y3wrR3pcxm

