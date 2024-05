Πάνω από 2.000 άνθρωποι καταπλακώθηκαν μέσα στα σπίτια τους όταν πελώρια κατολίσθηση έπληξε απομακρυσμένο χωριό στην Παπούα Νέα Γουινέα, ενημέρωσαν οι αρχές του κράτους του Ειρηνικού Ωκεανού τον ΟΗΕ με επιστολή τους που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η κατολίσθηση έθαψε ζωντανούς πάνω από 2.000 ανθρώπους και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές», σημείωσε το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε επιστολή του προς την αντιπροσωπεία του ΟΗΕ στην πρωτεύουσα Πορτ Μόρεσμπι.

Σωστικά συνεργεία έχουν αποδυθεί σε «κούρσα με τον χρόνο» για να βρουν επιζώντες, τόνισε νωρίτερα σήμερα αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Έχουν περάσει τρεις ημέρες και πλέον αφότου έγινε η καταστροφή. Έχουμε αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσον θα μπορέσουμε να βρούμε κόσμο» ζωντανό, σημείωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σερχάν Ακτοπράκ, αξιωματούχος αρμόδιος για ζητήματα μετανάστευσης στην αποστολή του ΟΗΕ στην Πορτ Μόρεσμπι, την πρωτεύουσα της χώρας του νότιου Ειρηνικού.

Χωριό στην πλαγιά λόφου στην επαρχία Ένγκα, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους, σβήστηκε σχεδόν ολόκληρο από τον χάρτη όταν τμήμα του όρους Μουνγκάλο κατέρρευσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, περί τις 03:00 (τοπική ώρα· περί τις 20:00 της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), θάβοντας δεκάδες σπίτια την ώρα που οι κάτοικοι κοιμούνταν.

Τα σωστικά συνεργία εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες, κυρίως «εξαιτίας των πτώσεων βράχων», τόνισε ο κ. Ακτοπράκ.

Κάτοικοι περίπου 250 σπιτιών σε μικρή απόσταση από τον τόπο της καταστροφής αποφασίστηκε προληπτικά να απομακρυνθούν εσπευσμένα, πρόσθεσε.

Αρχικά, ανθρωπιστικές οργανώσεις και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών έλεγαν πως φοβούνταν ότι χάθηκαν 100 ως 300 ζωές.

Ο απολογισμός πέρασε κατόπιν στους περίπου 670 νεκρούς, όταν τα σωστικά συνεργεία αντιλήφθηκαν πως το χωριό που χτυπήθηκε από την κατολίσθηση είχε πολλούς περισσότερους κατοίκους απ’ ό,τι νόμιζαν, εξήγησε ο κ. Ακτοπράκ. Και σήμερα, οι αρχές ανέφεραν ότι φοβούνται πως θάφτηκαν κάπου δυο χιλιάδες άνθρωποι.

Ως αυτό το στάδιο, οι αρχές έχουν ανασύρει τέσσερα πτώματα από τα συντρίμμια.

NOW- New estimates put the death toll above 670 people from the landslide that happened in northern Papua New Guinea on Friday pic.twitter.com/IBT2rM9jr0

— Overton (@OvertonLive) May 27, 2024