Δεκατρείς εργάτες έχουν παγιδευτεί σε χρυσωρυχείο στην περιφέρεια Αμούρ της Ρωσίας ύστερα από κατολίσθηση, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

«Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία και πραγματοποιείται εκκαθάριση της πλαγιάς με μηχανήματα», διευκρίνισε το υπουργείο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για τους 13 εγκλωβισμένους εργάτες στην περιφέρεια Αμούρ και θα εξασφαλίσει ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια για τη διάσωσή τους, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Thirteen miners are believed to be under the rubble of the Pioneer mine in the Amur region, one of Russia’s largest gold mines in terms of processing capacity.https://t.co/Us66MbUW9y

