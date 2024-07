Εξηγήσεις για το σκετς που θεωρήθηκε παρωδία του διάσημου έργου του Ντα Βίντσι «Μυστικός Δείπνος» έδωσαν σήμερα οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, μετά το σάλο που προκλήθηκε. Οι διευκρινιστικές – απολογητικές δηλώσεις κρίθηκαν απαραίτητες, αφού το ταμπλό βιβάν προκάλεσε αντιδράσεις, ειδικά ανάμεσα στους Καθολικούς Χριστιανούς.

Το σκετς περιελάμβανε 18 ερμηνευτές που πόζαραν πίσω από ένα μακρύ τραπέζι με παρόμοιο τρόπο όπως απεικονίζονται ο Ιησούς και οι 12 απόστολοί του στον πίνακα του ντα Βίντσι. Ανάμεσα στους ερμηνευτές ήταν, drag queens, ένα τρανσέξουαλ μοντέλο και ένας γυμνός τραγουδιστής, που υποδυόταν τον θεό Διόνυσο, γεγονός που προκάλεσε την καταδίκη της Καθολικής Εκκλησίας.

Η αλήθεια βέβαια ειναι ότι αν και οι διοργανωτές δεν έχουν κατονομάσει την πηγή έμπνευσης του ταμπλό βιβάν, οι θεατές θεώρησαν δεδομένο ότι πρόκειται για τον «Mυστικό Δείπνο». Άλλες ερμηνείες υποστηρίζουν ότι ο πίνακας που ενέπνευσε το σκετς ήταν το «Συμπόσιο των Θεών» του Φλαμανδού ζωγράφου Γιαν Φαν Μπάιλερτ, ο οποίος αναπαριστά το γάμο του Πηλέα και της Θέτιδας, με τη συμμετοχή και το θεού Διονύσου.

«Σαφώς δεν υπήρξε καμία πρόθεση να δείξουμε ασέβεια απέναντι σε οποιαδήποτε θρησκευτική ομάδα. Η τελετή έναρξης επιχείρησε να γιορτάσει την ανοχή εντός της κοινότητας. Πιστεύουμε ότι επιτεύχθηκε αυτή η φιλοδοξία. Λυπούμαστε πολύ αν τυχόν ο κόσμος προσβλήθηκε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος της διοργάνωσης Παρίσι 2024 Αν Ντεσάμπ.

Από τη δική του πλευρά, ο καλλιτεχνικός διευθυντής και εγκέφαλος της φαντασμαγορικής τελετής έναρξης, Τομά Ζολί διευκρίνησε ότι η θρησκευτική ανατροπή δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις του. «Θέλαμε να μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα. Διαφορετικότητα σημαίνει να είμαστε μαζί. Θέλαμε να συμπεριλάβουμε τους πάντες, τόσο απλά», δήλωσε στους δημοσιογράφους το Σάββατο.

Η Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν, ανηψιά της Μαρίν Λεπέν και ευρωβουλεύτρια, ήταν από τους πρώτους που εξέφρασαν την οργή τους για την παρωδία του πίνακα «Μυστικός Δείπνος» αλλά και για το σύνολο της τελετής έναρξης:

«Παρακολουθώ την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων με τα παιδιά μου. Είναι δύσκολο να εκτιμήσω τις λίγες επιτυχημένες σκηνές, ανάμεσα στην αποκεφαλισμένη Μαρία-Αντουανέτα, το ζευγάρι που φιλιέται, τις drag queens, τον εξευτελισμό της Δημοκρατικής Φρουράς που αναγκάζεται να χορέψει με την Aya Nakamura και τη γενική ασχήμια των κοστουμιών και της χορογραφίας», έγραψε η ακροδεξιά ευρωβουλεύτρια μετά την τελετή έναρξης. Η ανηψιά της Λεπέν έκανε λόγο για «χοντροκομμένη προπαγάνδα της Woke κουλτούρας».

