Εντείνονται οι φόβοι για γενίκευση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση με ρουκέτα που έπληξε γήπεδο σε κοινότητα Δρούζων στο κατεχόμενο από το Ισραήλ, υψίπεδο του Γκολάν, και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 παιδιά και νέοι ηλικίας δέκα ως είκοσι ετών.

Το Ισραήλ, έσπευσε να αποδώσει την ευθύνη για το αιματοκύλισμα στη Χεζμπολάχ και σε αντίποινα εξαπέλυσε μαζικούς βομβαρδισμούς, βαθιά στην επικράτεια του Λιβάνου και στον νότιο Λίβανο, με πολλούς να φοβούνται ότι αυτό μπορεί να αποτελεί προοίμιο για μεγαλύτερη ισραηλινή επίθεση στη χώρα, δεδομένου ότι ισραηλινοί αξιωματούχοι κλιμακώνουν τις απειλές κατά του σιιτικού κινήματος.

Η Χεζμπολάχ ωστόσο αρνείται σθεναρά την ευθύνη για αυτή την επίθεση, μέσω του εκπροσώπου της Μοχάμεντ Αφίφ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ισραηλινό πύραυλο αναχαίτισης.

Σημειώνεται ότι στα Υψίπεδα του Γκολάν που απέσπασε το Ισραήλ από το Συρία στη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών το 1967 και προσάρτησε το 1981, ζουν περίπου 20.000 Δρούζοι Άραβες. Στην περιοχή, που θεωρείται κατεχόμενη βάσει ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εκτός από Δρούζους, που δηλώνουν Σύριοι και αρνούνται να πάρουν την ισραηλινή υπηκοότητα, ζουν και περίπου 50.000 Εβραίοι έποικοι.

Η επίθεση σε κάθε περίπτωση ήταν η πλέον φονική στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, από τις 7 Οκτωβρίου, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, διεμήνυσε πως η Χεζμπολάχ «θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Ο Νετανιάχου που διέκοψε το ταξίδι του στις ΗΠΑ, επέστρεψε εσπευσμένα στο Ισραήλ για να συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας. «Το κράτος του Ισραήλ δεν θα σιωπήσει γι’ αυτό», είπε, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε την Κυριακή ότι η Χεζμπολάχ «ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές» με το θανατηφόρο χτύπημα στο γήπεδο ποδοσφαίρου.

«Η σφαγή του Σαββάτου συνιστά την υπέρβαση όλων των κόκκινων γραμμών από τη Χεζμπολάχ. Δεν πρόκειται για έναν στρατό που πολεμά έναν άλλο στρατό, αλλά για μια τρομοκρατική οργάνωση που πυροβολεί σκόπιμα αμάχους», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Η επίθεση στάθηκε αφορμή, για να βομβαρδίσει το Ισραήλ, τουλάχιστον 7 περιοχές στον Λίβανο: Σαμπρίχα, Μπουρτζ ελ Σμάλι, Μπεκάα, Κφαρκέλα, Ραμπ Ελ Ταλάτιν, Χιάμ και Τάιρ Χάρφα.

Την ίδια ώρα ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού Herzi Halevi δήλωσε ότι ο στρατός αυξάνει την ετοιμότητά του για «το επόμενο στάδιο των μαχών στο βορρά» μετά τη θανατηφόρα επίθεση με ρουκέτες στο Γκολάν.

«Όταν χρειαστεί, θα δράσουμε δυναμικά. Καθήκον μας είναι να επιστρέψουμε τους κατοίκους του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους, σε ολόκληρο το βορρά, τη Γαλιλαία και τα Υψίπεδα του Γκολάν. . . Είναι μια δύσκολη μέρα, θα δουλέψουμε για καλύτερες μέρες».

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου αρνήθηκε ότι ευθύνεται για την πολύνεκρη επίθεση. Σε ανακοίνωσή του, το φιλοϊρανικό κίνημα αναφέρει ότι «αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν από ορισμένα εχθρικά μέσα ενημέρωσης και διάφορες πλατφόρμες μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη στοχοθέτηση του Ματζντάλ Σαμς» και «επιβεβαιώνει ότι η Ισλαμική Αντίσταση δεν έχει καμιά σχέση με τα γεγονότα».

Ο εκπρόσωπος της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Αφίφ αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ το BBC προσπαθεί να επαληθεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η οργάνωση δήλωσε στα Ηνωμένα Έθνη ότι η έκρηξη προκλήθηκε από ισραηλινό πύραυλο αναχαίτισης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου σημείωσε ότι σημαντική επίθεση από το Ισραήλ θα οδηγήσει σε «περιφερειακό πόλεμο». Ο υπουργός Εξωτερικών είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την κυβέρνηση του Λιβάνου να περιορίσει τη Χεζμπολάχ και ότι ο Λίβανος με τη σειρά του ζήτησε από τις ΗΠΑ να ζητήσουν αυτοσυγκράτηση από το Ισραήλ.

Νωρίτερα η κυβέρνηση του Λιβάνου «καταδίκασε όλες τις επιθέσεις εναντίον των αμάχων» και απηύθυνε έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα.

Στην ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση «ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα», έπειτα από εννέα και πλέον μήνες διασυνοριακών ανταλλαγών πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Χαμάς εναντίον της οποίας το Ισραήλ πολεμά στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ΟΗΕ ζήτησε «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» από όλες τις πλευρές, προκειμένου να αποφευχθεί ένας ευρύτερος πόλεμος, που «θα βύθιζε όλη την περιοχή σε μία καταστροφή δίχως προηγούμενο».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ηγούνται των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ καταδίκασαν την επίθεση ως φρικτή, αλλά δεν κατηγόρησαν άμεσα τη Χεζμπολάχ.

Η δήλωση του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακλόνητη και ότι «θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό αυτών των τρομερών επιθέσεων κατά μήκος της Γαλάζιας Γραμμής, οι οποίες πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα».

Η Γαλάζια Γραμμή αναφέρεται στα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, την παρακολούθηση των οποίων έχει αναλάβει η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ, γνωστή ως Unifil.

Η ειδική συντονίστρια του ΟΗΕ για τον Λίβανο Jeanine Hennis-Plasschaert και ο διοικητής της δύναμης Unifil αντιστράτηγος Aroldo Lázaro προειδοποίησαν ότι η περαιτέρω εντατικοποίηση των επιθέσεων «θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ευρύτερη πυρκαγιά που θα βύθιζε ολόκληρη την περιοχή σε μια καταστροφή πέρα από κάθε φαντασία». Προέτρεψαν σε μέγιστη αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε επαφή τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον Λίβανο.

