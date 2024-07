Επεκτείνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σειρά βομβαρδισμών στον Λίβανο, σε «αντίποινα», όπως αναφέρουν οι IDF, για την εκτόξευση ρουκέτας που έπληξε γήπεδο σε κοινότητα στα προσαρτημένα στο Ισραήλ υψίπεδα του Γκολάν, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 12 παιδιά και νέοι ηλικίας δέκα ως είκοσι ετών.

Το Ισραήλ, αποδίδει το αιματοκύλισμα στη Χεζμπολάχ η οποία ωστόσο διέψευσε πως η ρουκέτα εκτοξεύτηκε από μαχητές της. Κάτι που δεν έπεισε το Ισραήλ που κατά τη διάρκεια της νύχτας, «έπληξε σειρά τρομοκρατικών στόχων» —θέσεων της Χεζμπολά— τόσο «βαθιά στην επικράτεια του Λιβάνου», όσο και «στον νότιο Λίβανο», ανάμεσά τους «αποθήκες όπλων και τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχές Σαμπρίχα, Μπουρτζ ελ Σμάλι, Μπεκάα, Κφαρκέλα, Ραμπ Ελ Ταλάτιν, Χιάμ και Τάιρ Χάρφα», σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF.

NEW – multiple #Israel airstrikes reported across southern #Lebanon tonight, in Abbasiyah, Khiyam, Kafr Kila, al-Kafrah, Teir Harfa & Kafra.

Most conducted by fighter jets, not drones. pic.twitter.com/KtMCb920Dg

— Charles Lister (@Charles_Lister) July 28, 2024