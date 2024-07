Τουλάχιστον 71 είναι οι νεκροί μετά από νέες επιθέσεις του στρατού του Ισραήλ στην αλ-Μαουάσι, δυτικά της Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα. Άλλοι 289 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού, στόχος των επιθέσεων των IDF ήταν ο Μοχάμεντ Ντέιφ, αρχηγός των Ταξιαρχιών Κασάμ ή αλλιώς «Επισκέπτης».

Ο αρχηγός του ένοπλου τμήματος της Χαμάς θεωρείται ως ο «εγκέφαλος» της επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ, ενώ έχουν γίνει μια σειρά από απόπειρες από τις ισραηλινές δυνάμεις για να τον σκοτώσουν, ακόμη και πριν από την 7η Οκτωβρίου.

Με βάση ό,τι υποστηρίζουν οι IDF, o Ντέιφ κρυβόταν πάνω από το έδαφος στην αλ-Μαουάσι, περιοχή η οποία είχε ανακηρυχθεί νωρίτερα από το Ισραήλ ως «ανθρωπιστική ζώνη».

Ο Αμπού Ζούχρι, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς, δήλωσε στο Reuters ότι η αναφορά του ραδιοφώνου του ισραηλινού στρατού ότι η επίθεση στην αλ-Μαουάσι είχε στόχο τον στρατιωτικό επικεφαλής της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ είναι «ανοησία».

«Όλοι οι μάρτυρες είναι άμαχοι και αυτό που συνέβη ήταν μια σοβαρή κλιμάκωση του γενοκτονικού πολέμου που έχει την αμερικανική υποστήριξη και υποστηρίζεται από την παγκόσμια σιωπή», είπε.

Ο Ζούχρι είπε επίσης ότι η επίθεση δείχνει ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Ο Τάρεκ Αμπού Αζούμ μεταδίδει από την Ντέιρ ελ-Μπάλαχ στη Γάζα ότι:

«Πρόκειται για μια νέα σφαγή που διαπράχθηκε από τον ισραηλινό στρατό σε μια από τις περιοχές όπου οι άνθρωποι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο.

Τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη στόχευσαν με πέντε βόμβες και πέντε πυραύλους την αλ-Μαουάσι, όπου διαμένουν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό γραφείο μέσων ενημέρωσης της Γάζας, περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι έχουν αναφερθεί ως νεκροί ή τραυματίες. Ακούμε από τα πληρώματα της πολιτικής προστασίας ότι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγιναν στόχος ενώ έσπευδαν να διασώσουν τους τραυματίες».

Οι σκηνές που βλέπουμε είναι απίστευτα αιματηρές και καταστροφικές. Τα θύματα είναι μικρά παιδιά, αθώοι πολίτες, γυναίκες και ηλικιωμένοι.

Το νοσοκομείο πεδίου του Κουβέιτ μαζί με την ιατρική εγκατάσταση Νάσερ είναι κατακλυσμένο από τραυματίες.

Οι άνθρωποι είναι απίστευτα πανικόβλητοι και τρομοκρατημένοι, διότι εκεί τους είπαν να πάνε για να βρουν καταφύγιο και εκεί έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες πρόχειρα καταφύγια.

Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες προκειμένου να τους παραδώσουν στα νοσοκομεία πεδίου για να λάβουν ιατρική περίθαλψη».

Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν ότι οι ομάδες της πολιτικής προστασίας που φτάνουν στην αλ-Μαουάσι δέχονται πυρά.

The moment Israeli fighter jets targeted civil defense and emergency medical services who just arrived to the rescue following the deadly Israeli massacre in al-Mawasi. pic.twitter.com/t9gtsSEiiV

— Quds News Network (@QudsNen) July 13, 2024