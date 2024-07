Σοκ προκαλεί η είδηση του θανάτου του 20χρονου τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα Γουαγιακίλ, Τζάστιν Κορνέχο, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/7).

Ο Κορνέχο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς τη μέρα των γενεθλίων του γλίστρησε στο ντουζ και χτύπησε το κεφάλι του.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/7, 03:30 ώρα Ελλάδος) είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα Γουαγιακίλ με την Μπραγκαντίνο για το Κόπα Σουνταμερικάνα, με την ομάδα του άτυχου τερματοφύλακα να έχει ζητήσει αναβολή του αγώνα λόγω της συναισθηματικής φόρτισης των ποδοσφαιριστών της λόγω του θανάτου του συμπαίκτη τους, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα και το ματς. Και όπως όλα δείχνουν, το ματς θα γίνει κανονικά.

«Δεν υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που να μπορούν να απαλύνουν τον πόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Η μνήμη του θα μας δώσει την απαραίτητη δύναμη για να ξεπεράσουμε αυτό το σοκ. Τζάστιν θα είσαι πάντα στις καρδιές μας. Αναπαύσου εν ειρήνη. Σε αγαπάμε».

«Η Ρεντ Μπουλ Μπραγκαντίνο λυπάται για τον θάνα του ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα Γουαγιακίλ, Τζάστιν Κορνέχο ευχόμενη πολύ δύναμη στην οικογένεια και στους φίλους του αθλητή. Παρομοίως συμπάσχει και με τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και την διοίκηση της ομάδας από τον Ισημερινό σ’ αυτές τις στιγμές θρήνου και λύπης».

Uma prece por Justin Cornejo. 😢🙏🏼 @BarcelonaSC

O Red Bull Bragantino lamenta o falecimento do jogador Justin Cornejo, do Barcelona Sporting Club, desejando muita força aos familiares e amigos do atleta. Da mesma forma, o clube solidariza-se aos jogadores, comissão técnica e… pic.twitter.com/Qj8RVyw5yL

— Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) July 16, 2024