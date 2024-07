Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες πτήσης της American Airlines, όταν η καμπίνα του αεροσκάφους γέμισε καπνό από έναν φορητό υπολογιστή μέσα σε τσάντα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο το απόγευμα της Παρασκευής (12/7), σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι επιβάτες επιβιβάζονταν στην πτήση 2045 με προορισμό το Μαϊάμι, όταν ο καπνός άρχισε να γεμίζει την καμπίνα. Τα μέλη του πληρώματος απομάκρυναν τον φορητό υπολογιστή του επιβάτη και την τσάντα που κάπνιζε, ενώ όλοι προσπαθούσαν να εκκενώσουν το αεροσκάφος, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία, σύμφωνα με το nbcbayarea.com.

Video captures the tense moments inside the American Airplanes plane at SFO that was evacuated due to smoke reportedly coming from a laptop inside a passenger’s bag. https://t.co/nbuZ0v0xpc pic.twitter.com/7IYsMAe86t

Ο επιβάτης Κάρλος Λέβγια δήλωσε ότι μόλις είχε επιβιβαστεί όταν η προσοχή του στράφηκε προς το πίσω μέρος του αεροπλάνου. Όπως είπε, «σε εκείνο το σημείο κάποιοι από εμάς κοίταξαν προς το πίσω μέρος του αεροσκάφους. Οι άνθρωποι άρχισαν να πανικοβάλλονται και να τρέχουν προς τις εξόδους. Οι περισσότεροι προσπάθησαν να τρέξουν προς τον ίδιο δρόμο που μπήκαμε κι εμείς, δηλαδή από το μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Σε αυτό το σημείο όλοι άρχισαν να σπρώχνουν ο ένας τον άλλον».

Μάλιστα, ορισμένοι επιβάτες χρησιμοποίησαν τις τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης για να εκκενώσουν το αεροπλάνο, ενώ άλλοι αποβιβάστηκαν χρησιμοποιώντας τη γέφυρα τζετ.

«Κάποιοι άρχισαν να αρπάζουν τις βαλίτσες τους, κάτι που δεν είναι σωστό. Τότε άρπαξα τη γυναίκα μου και αρχίσαμε να κατευθυνόμαστε προς την έξοδο με τον ίδιο τρόπο που μπήκαμε. Μερικοί πήγαν προς τις εξόδους κινδύνου και χρησιμοποίησαν τις τσουλήθρες», περιέγραψε ο Λέβγια.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι ένας επιβάτης υπέστη ελαφρούς τραυματισμούς κατά την έξοδο από το αεροπλάνο. Ωστόσο, το αεροδρόμιο έκανε λόγο για τρεις τραυματίες κατά την εκκένωση, προσθέτοντας ότι κανένας από αυτούς δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

«Ευχαριστούμε τα μέλη του πληρώματός μας για τον επαγγελματισμό τους και ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την ταλαιπωρία», σημείωσε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

New video shows the frantic moments after a laptop battery caught fire inside an American Airlines flight at SFO. Flight attendants and the pilot can be heard telling passengers to leave their bags and get off the plane. At least three people were injured during the evacuation.… pic.twitter.com/uirfiQ9i9E

— ABC7 News (@abc7newsbayarea) July 13, 2024