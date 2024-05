Όπως έκανε γνωστό πριν λίγο η Ιταλική Πολιτική Προστασία, τρεις άνθρωποι αγνοούνται στη βορειοανατολική περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια. Βρίσκονταν στις όχθες του ποταμού Νατισόνε, η στάθμη του οποίου ανέβηκε αισθητά λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν νεαρό άνδρα και δύο κοπέλες οι οποίοι, αφού σήμαναν συναγερμό μέσω κινητού τηλεφώνου, παρασύρθηκαν από την ορμητικότητα των υδάτων. Κοντά στον ποταμό βρέθηκε Ι.Χ. αυτοκίνητο με ρουμάνικη πινακίδα.

Οι πυροσβέστες της περιοχής είχαν προσπαθήσει νωρίτερα να τους προσεγγίσουν με ελικόπτερο και έριξαν σχοινί, αλλά δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επιχείρηση διάσωσης λόγω των κακών καιρικών συνθηκών. Στο βίντεο απεικονίζονται οι τρεις νεαροί, λίγο πριν παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen

— Tg1 (@Tg1Rai) May 31, 2024