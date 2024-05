Σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο Μεξικό σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωπιστημών (GFZ), ενώ το EMSC δίνει 6,4 βαθμούς.

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην ακτή Τσιάπας και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.

🔔#Earthquake (#sismo) M6.4 occurred 11 km W of #Suchiate (#Mexico) 7 min ago (local time 04:39:13). More info at:

— EMSC (@LastQuake) May 12, 2024