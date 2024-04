Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (28/4) ανοιχτά του Ηρακλείου Κρήτης. Το επίκεντρο καταγράφεται ανοιχτά του Ηρακλείου και σύμφωνα με τους πρωτους υπολογισμούς ήταν 4 βαθμών της κλίμακος Ρίχτερ.

Σύμφωνα όμως με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι της τάξης των 3.9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 52 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου Κρήτης με εστιακό βάθος 14,2 χιλιόμετρα.

