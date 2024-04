Έτοιμος να δώσει τους πρώτους ημιτελικούς στην ιστορία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες μετά την ιστορική πρόκριση επί της Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη, καλούνται να κάνουν ακόμα μια υπέρβαση, αυτή τη φορά κόντρα στην Άστον Βίλα για να προκριθούν στον τελικό του Europa Conference League που θα γίνει στην OPAP Arena.

Αυτή τη φορά η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ανέβασε φωτογραφίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Ουνάι Έμερι με το τρόπαιο του Europa League, με τη λεζάντα να γράφει: «Προπονητές που έχουν πάρει το Europa League. Θα καταφέρουν να σηκώσουν το Conference League;».

Θυμίζουμε πως ο 62χρονος προπονητής του Ολυμπιακού κατέκτησε το τρόπαιο την περασμένη σεζόν με τη Σεβίλλη, ενώ ο τεχνικός της Άστον Βίλα είναι πολυνίκης του θεσμού, με τέσσερις κατακτήσεις με Σεβίλλη (2014,2015.2016) και Βιγιαρεάλ (2021).

Υπενθυμίζουμε ότι χθες η UEFA είχε ανεβάσει στα social media μια φωτογραφία με τα αστέρια των τεσσάρων ομάδων που έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά και με φόντο την «Opap Arena». Ο Κώστας Φορτούνης για τον Ολυμπιακό, ο Όλι Γουότκινς για την Άστον Βίλα, ο Νίκο Γκονζάλες για τη Φιορεντίνα και ο Τιάγκο από την Κλαμπ Μπριζ.

Europa League winning managers 🏆

Will they get their hands on the #UECL trophy? pic.twitter.com/IYGZgoQuQK

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 30, 2024