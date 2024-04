Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το διαδίκτυο βίωσε μια μοναδική στιγμή, αφού είδε μια φωτογραφία του διευθύνοντος συμβούλου της Meta με μούσι, μαυρισμένο και ένα ασημένιο κολιέ με αλυσίδα.

«Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ από κ. Κλέφτης των δεδομένων σου έγινε ο κ. Κλέφτης του κοριτσιού σου», αστειεύτηκαν οι περισσότεροι.

«Είναι τρελό πόσο πολύ μπορεί να αλλάξει η ζωή ενός άνδρα με ένα μούσι», έγραψε ένα άλλο άτομο στο Twitter.

Ακόμα και η Γκουίνεθ Πάλτροου έμεινε λίγο έκπληκτη από τον γενειοφόρο Μαρκ. «Μοιάζει με τον πρώην σύζυγό μου [Chris Martin] σε αυτή τη φωτογραφία», σχολίασε η ηθοποιός κάτω από μια ανάρτηση του The Shade Room. (Άλλοι είδαν μια ομοιότητα με τον Τζακ Χάρλοου ή τον influencer Λόγκαν Πολ).

Me: Bearded Zuck you have to stop. Your smoked meat’s too tough. Your swag too different. Your open source LLM is too bad. they’ll kill you

Bearded Zuck: pic.twitter.com/pdKwMUmpKS

