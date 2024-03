Ρώσοι αντάρτες που πρόσκεινται στην Ουκρανία υποστηρίζουν ότι πέρασαν τα σύνορα στις 12 Μαρτίου για να διεξάγουν πολεμικές επιχειρήσεις στο ρωσικό έδαφος.

Πρόκειται για μία συντονισμένη επιχείρηση, που πραγματοποιείται από τις ένοπλες ομάδες, Λεγεώνα «Ελευθερία της Ρωσίας», το Τάγμα Σιβηρίας και το Σώμα Εθελοντών (RDK), οι οποίες ανέφεραν ότι πέρασαν τα σύνορα στις περιοχές Μπέλγκοροντ και Κουρσκ.

Την Τρίτη δημοσίευσαν βίντεο από την επιχείρηση που δείχνουν τα στρατεύματά τους να περνούν στη Ρωσία πριν από την ανατολή του ήλιου και να επιβαίνουν σε άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα.

⚡️»#Putin can only be removed by force of arms. Tonight we began to fulfill the promise. Fierce battles are taking place on Russian territory,» volunteer soldiers from the Siberian Battalion said. 📹 Siberian Battalion pic.twitter.com/AMb8LABIYI — KyivPost (@KyivPost) March 12, 2024

Μάλιστα αργότερα η Λεγεώνα «Ελευθερία της Ρωσίας» ανέφερε ότι είχε θέσει υπό τον έλεγχό της το χωριό Τιόκκινο στην περιοχή Κουρσκ, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν διαφύγει και εγκατέλειψαν εξοπλισμό κατά την αποχώρησή τους.

Τόσο η Λεγεώνα της «Ελευθερίας της Ρωσίας» όσο και το Τάγμα της Σιβηρίας ανήρτησαν βίντεο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία φέρονται να δείχνουν τους μαχητές τους να επιχειρούν στη Ρωσία.

«Όπως όλοι οι συμπολίτες μας, στη Λεγεώνα ονειρευόμαστε μια Ρωσία απαλλαγμένη από τη δικτατορία του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», ανέφερε η Λεγεώνα «Ελευθερίας της Ρωσίας» στο Χ.

Good morning from the Russian-Ukrainian border. Like all our fellow citizens, in the Legion we dream of a Russia freed from Putin’s dictatorship. But we don’t just dream: we work hard to realise those dreams.We will take back our land centimetre by centimetre from the regime.… pic.twitter.com/Qj8SjBaxrU — «Liberty of Russia» Legion (@legion_svoboda) March 12, 2024

«Αλλά δεν ονειρευόμαστε απλώς: εργαζόμαστε σκληρά για να πραγματοποιήσουμε αυτά τα όνειρα. Θα πάρουμε πίσω τη γη μας εκατοστό προς εκατοστό από το καθεστώς. Οι Ρώσοι θα κοιμούνται καλά, δεν θα φοβούνται το κουδούνι της πόρτας και δεν θα φοβούνται να λένε αυτό που σκέφτονται. Οι Ρώσοι θα ψηφίσουν αυτόν που θέλουν, όχι αυτόν που πρέπει. Οι Ρώσοι θα ζουν ελεύθερα», προσθέτει.

The village of Tetkino, Kursk region, is fully under the control of the Russian liberation forces. Putin’s army is rapidly leaving the village, leaving behind positions and abandoning heavy equipment. pic.twitter.com/QSIIMJKm6Q — «Liberty of Russia» Legion (@legion_svoboda) March 12, 2024

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας, Αντρέι Γιούσοφ, οι μονάδες αποτελούνται από Ρώσους πολίτες που ενεργούν ως μέρος των «δυνάμεων ασφαλείας και άμυνας της Ουκρανίας».

«Βοηθούν στην απελευθέρωση της Ουκρανίας από τους Ρώσους εισβολείς», δήλωσε ο Γιούσοφ. «Αλλά αυτοί είναι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στην πατρίδα τους (στη Ρωσία) έχουν το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θεωρούν απαραίτητο σε αυτή την κατάσταση για να προστατεύσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα και να απελευθερώσουν τη χώρα τους από τη ρωσική δικτατορία του Πούτιν», προσέθεσε.

The «Siberian Battalion» published a video of the battle today on the territory of the Russia during a raid in the border territories «The Russian Federation remains an empire for now. We show the way to liberation both to the Russians themselves and to the peoples enslaved by… pic.twitter.com/terlkVBahH — NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024

Στόχος να «προελάσουν προς τη Μόσχα»

Ένας από τους μαχητές που συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτές τις ομάδες ανταρτών, μίλησε στο Newsweek και όπως είπε ο στόχος τους είναι να «προελάσουν μέχρι τη Μόσχα».

Ο Αλεξέι Μπαρανόφσκι, εθελοντής της Λεγεώνας «Ελευθερία της Ρωσίας» που έχει το ψευδώνυμο «Lutik», δήλωσε ότι η επιχείρηση της Τρίτης έχει ήδη οδηγήσει στην κατάληψη ενός ρωσικού χωριού κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι σήμερα ξεκίνησε μια ειδική απελευθερωτική επιχείρηση, με ενωμένες δυνάμεις των ρωσικών εθελοντικών μονάδων της Ουκρανίας που πέρασαν μαζί τα σύνορα», δήλωσε ο Μπαρανόφσκι. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι συγκρούσεις συνεχίζονται κοντά στα σύνορα με τις περιοχές Μπέλγκοροντ και Κουρσκ, με τις ομάδες μας να έχουν αυτή τη στιγμή την πρωτοβουλία».

Οι δυνάμεις του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με τον ίδιο «δεν περίμεναν αυτές τις επιχειρήσεις ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές περιοχές, οπότε ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση».

Ο απώτερος στόχος των ανταρτών, είπε, είναι «η επακόλουθη απελευθέρωση της Ρωσίας από τον Πούτιν. Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να το πετύχουμε τώρα, αλλά αυτή είναι η γενικότερη αποστολή μας».

«Αν και δεν μπορώ να αποκαλύψω τον αριθμό των συμμετεχόντων, θα πω ότι έχουμε περισσότερους από αρκετούς ανθρώπους για να επιτύχουμε τους υψηλότερους στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε ακόμα ο Μπαρανόφσκι.

«Μόλις τώρα έφτασα από τη ζώνη των συγκρούσεων, όπου βοηθούσα στον ανεφοδιασμό των δυνάμεών μας. Αν και δεν συμμετέχω άμεσα στη δράση, είμαι αυτό που θα λέγατε δεύτερη βαθμίδα επίθεσης», είπε.

«Η πιο φιλόδοξη επιχείρηση μέχρι σήμερα»

Ακόμα όπως είπε η διπλή επιχείρηση «είναι η πιο φιλόδοξη επιχείρησή μας μέχρι σήμερα, με όλες τις ομάδες – τη Λεγεώνα ‘Ελευθερίας της Ρωσίας’, το RDK, το Τάγμα της Σιβηρίας – να έχουν αυξηθεί ποσοτικά και ποιοτικά τους τελευταίους μήνες. Για το τελευταίο, αυτή είναι η πρώτη τέτοια [εισβολή] στη Ρωσία».

«Αυτό σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο για το κίνημα αντίστασης και τους επόμενους μήνες θα συνεχίσουμε να θέτουμε πιο σύνθετους στόχους για τις αποστολές μας. Ας ελπίσουμε ότι μια μέρα θα φτάσουμε στον κυριότερο – την καταστροφή του Πούτιν και του καθεστώτος του», προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον Μπαρανόφσκι οι μονάδες της ρωσικής συνοριοφυλακής «δέχθηκαν το κύριο χτύπημα» της επίθεσης της Τρίτης.

«Μαζί με αυτές, η Ρωσία έχει αναπτύξει κάποιες εφεδρείες από τον τακτικό στρατό. Κρατούν μάλιστα κάποιες αμυντικές θέσεις κατά μήκος των συνόρων. Συχνά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αμυντική γραμμή στα χαρτιά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανείς εκεί», προσέθεσε.

«Φυσικά, προσπαθούν να μάθουν και να βγάλουν συμπεράσματα από προηγούμενες επιθέσεις. Έχουν οχυρώσει τα σύνορα του Μπέλγκοροντ αρκετά σημαντικά», πρόσθεσε. «Εκεί περίμεναν να χτυπήσουμε ξανά. Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να βρούμε αδυναμίες τόσο στο Μπέλγκοροντ όσο και στην περιοχή του Κουρσκ».

«Η Ρωσία απέτρεψε την προσπάθεια του Κιέβου να εισβάλει στις περιοχές Μπέλγκοροντ και Κουρσκ»

Όπως αναφέρει το Kyiv Independent, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι «απέτρεψε την προσπάθεια του Κιέβου να εισβάλει στο ρωσικό συνοριακό έδαφος στις περιοχές Μπέλγκοροντ και Κουρσκ», προσθέτοντας ότι η εισβολή πραγματοποιήθηκε «ταυτόχρονα προς τρεις κατευθύνσεις».

Το υπουργείο δεν αναφέρθηκε ευθέως στη Λεγεώνα «Ελευθερίας της Ρωσίας» και το Τάγμα της Σιβηρίας, λέγοντας μόνο ότι «οι Ουκρανοί τρομοκράτες που προσπάθησαν να εισέλθουν στο ρωσικό έδαφος χτυπήθηκαν από την αεροπορία, τις πυραυλικές δυνάμεις και το πυροβολικό».

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο εξουδετερώθηκαν 234 μαχητές κατά την αποτροπή της εισβολής.