Στα χέρια της ρωσικής αστυνομίας βρίσκεται ένας κανίβαλος, ο οποίος σκότωσε έναν συνταξιούχο και στη συνέχεια έφαγε την καρδιά του.

Ο 47χρονος πρώην στρατιωτικός Erkinzhon Abdurakhmanov σκόπευε, όπως είπε στους αστυνομικούς, να θεραπεύσει έτσι τα δικά του καρδιακά προβλήματα έχοντας προηγουμένως κάνει «συμφωνία με τον διάβολο».

Όπως αναφέρει η Daily Mail, o 47χρονος πήγε στο σπίτι του 65χρονου συνταξιούχου στην περιοχή Kuyurgazinsky της ρωσικής περιφέρειας Bashkortostan και φέρεται να τον χτύπησε τρεις φορές με ένα τσεκούρι.

Στη συνέχεια έκοψε την καρδιά και «έφαγε το γεύμα» καθώς περίμενε σε μια στάση λεωφορείου.

Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι ο διάβολος του είπε ότι με αυτόν τον τρόπο ο δολοφονημένος θα πάει στον παράδεισο, καθώς και εκείνος είχε κάνει συμφωνία με τον διάβολο.

