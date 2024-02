Σε διακοπή της επίσκεψής της στο Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας προχώρησε αιφνιδιαστικά πριν από λίγη ώρα η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, όταν διαπιστώθηκε ότι την αποστολή της στην Ουκρανία, για την «μαύρη» επέτειο των δύο ετών από τη ρωσική εισβολή, ακολουθούσε ρωσικό αναγνωριστικό drone.

Την ανακοίνωση έκανε πριν από λίγο εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εξωτερικών.

Προηγουμένως, είχε ζητηθεί από τα μέλη της αντιπροσωπείας της να επιστρέψουν εσπευσμένα στα τεθωρακισμένα οχήματα της αποστολής, ενώ ετοιμάζονταν μαζί με την υπουργό να επισκεφθούν το υδραγωγείο της πόλης. Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, τέτοιων πτήσεων έπονται συνήθως αεροπορικές επιδρομές και για αυτό αποφασίστηκε η κυρία Μπέρμποκ και οι συνεργάτες της να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό.

Το ρωσικό drone συνέχισε για λίγη ώρα να ακολουθεί τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε κίνηση και στο Μικολάιφ ήχησε συναγερμός, χωρίς όμως τελικά να υπάρξει επίθεση.

The drone then changed course, but the visit to the station, which is located by the sea, was cancelled.

Baerbock also spent 20 minutes in a bomb shelter in Odessa, due to air raid alarm.

