Η υγεία του Βλαντιμίρ Πούτιν ήρθε πάλι στο προσκήνιο μετά την πολυαναμενόμενη συνέντευξη που έδωσε στον Τάκερ Κάρλσον, κατά τη διάρκεια της οποίας έπιασε το πόδι του αναζωπυρώνοντας τις φήμες για προβλήματα υγείας.

Συγκεκριμένα, ο ρώσος πρόεδρος φαίνεται να αγγίζει το πόδι του σαν να προσπαθεί να συγκρατήσει το τρέμουλο, κάτι που δεν διέφυγε από τα βρετανικά ταμπλόιντ.

Το δημοσίευμα της Daily Mail εστίασε στο επίμαχο στυγμιότυπο συνδέοντάς το με τα σενάρια που κυκλοφορούν περί κακής υγείας του Πούτιν.

Check this out, putin corrected his leg which was misbehaving on its own. Weirdo behaviour. pic.twitter.com/dMhEaAIyWe

— Artifactus (@gregartifactus) February 9, 2024