Η Japan Airlines όρισε σήμερα την πρώτη γυναίκα πρόεδρό της, μια πρώην αεροσυνοδό που ανέβηκε τη σκάλα της ιεραρχίας μέσα από υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις, σε μια συμβολική κίνηση σε μία χώρα που πασχίζει να κλείσει το χάσμα μεταξύ των φύλων στους χώρους εργασίας.

Η 59χρονη Μιτσούκο Τοτόρι, υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος που εντάχθηκε στο δυναμικό της αεροπορικής εταιρείας το 1985, τη χρονιά που συνέβη μια από τις χειρότερες τραγωδίες στην ιστορία της αεροπορίας, θα αναλάβει χρέη προέδρου από την 1η Απριλίου, ανέφερε η εταιρία σε ανακοίνωση.

Οι ιαπωνικές εταιρίες υφίστανται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση να ενισχύσουν τη διαφοροποίηση ως προς το φύλο και να διαχειριστούν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων που είναι από τα χειρότερα ανάμεσα στις χώρες της Ομάδας των 7 (G7) και σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο των προηγμένων οικονομιών του ΟΟΣΑ.

Japan Airlines named its first female president on Wednesday, a former cabin attendant who rose through the ranks to senior management. https://t.co/X0ZTfmZEUf

