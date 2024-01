Δεκαοχτώ από τα 65, συνολικά, Boeing 737-9 της Alaska Airlines, πήραν το «πράσινο φως» να επιστρέψουν κανονικά στα δρομολόγιά τους, έπειτα από διεξοδικές επιθεωρήσεις, με αφορμή το περιστατικό με την αποκόλληση παραθύρου ενός αεροσκάφους της, εν ώρα πτήσης, την Παρασκευή.

Οι έλεγχοι στα αεροσκάφη έγιναν αφού η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα αποσύρει προσωρινά και τα 65 Boeing και έπειτα από εντολή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας να προσγειωθούν και να επιθεωρηθούν ορισμένα αεροπλάνα 737 Max 9 σε εθνικό επίπεδο.

Την Παρασκευή περίπου στις 18:30 (τοπική ώρα, 04:30 του Σαββάτου ώρα Ελλάδας), λίγο μετά την απογείωση πτήσης της Alaska Airlines από το αεροδρόμιο του Πόρτλαντ με προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνιας, μία πόρτα άνοιξε και αποκολλήθηκε από την άτρακτο του αεροπλάνου, όπως επεσήμανε η αμερικανική υπηρεσίας ασφάλειας μεταφορών NTSB.

Βάσει των οδηγιών της FAA οι αεροπορικές εταιρείες «οφείλουν να πραγματοποιούν έλεγχο στα αεροσκάφη πριν από κάθε νέα πτήση», επεσήμανε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της, εκτιμώντας ότι η διαδικασία επιθεώρησης απαιτεί από 4 έως 8 ώρες ανά αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Boeing στο AFP, περίπου 218 αεροσκάφη 737 MAX 9 έχουν παραδοθεί μέχρι σήμερα.

Την ώρα του συμβάντος το αεροσκάφος, που μετέφερε 171 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, βρισκόταν σε υψόμετρο σχεδόν 5.000 ποδών, σημείωσε η NTSB.

Αποκολλήθηκε μια πόρτα που δεν χρησιμοποιούνταν και η οποία είχε κλείσει με κάλυμμα, αφήνοντας να φαίνεται μόνο ένα παράθυρο, πρόσθεσε η ίδια πηγή, μια τροποποίηση που προτείνει η Boeing στους πελάτες της που τη ζητούν.

Αυτή η επιπλέον πόρτα συνήθως τοποθετείται από χαμηλού κόστους αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν επιπλέον θέσεις και έχουν ανάγκη περισσότερες εξόδους διαφυγής. Ωστόσο οι πόρτες αυτές είναι μονίμως κλειστές ή απενεργοποιημένες στα αεροσκάφη με λιγότερες θέσεις, όπως αυτά της Alaska Airlines.

Αφού έκανε αναστροφή, το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Πόρτλαντ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Από το περιστατικό υπήρξαν μερικοί ελαφρά τραυματίες, όμως, όπως τόνισε η NTSΒ, δεν υπήρχαν επιβάτες στις δύο θέσεις που βρίσκονται ακριβώς δίπλα από την πόρτα που αποκολλήθηκε.

During an Alaska Airlines flight from Portland to Ontario, California, a section of the plane’s wall detached mid-flight, causing panic. Around 35 minutes into the journey, the side panel came off, allegedly pulling out passengers’ belongings, including phones…1/2 pic.twitter.com/tr8oKN0ysC

«Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που αυτό δεν κατέληξε σε κάτι πιο τραγικό», τόνισε η επικεφαλής της υπηρεσίας Τζένιφερ Χόμεντι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αργά χθες Σάββατο. Κομμάτια του καθίσματος που βρισκόταν δίπλα από την πόρτα λείπουν, περιλαμβανομένου του προσκέφαλου.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζατζ έκανε λόγο στο Χ για ένα «τρομακτικό περιστατικό», ενώ πρόσθεσε ότι είναι σε επαφή με την FAA.

Χθες η Alaska Airlines ανέφερε στο Χ ότι «περισσότερο από το ένα τέταρτο» του στόλου της των 737 MAX 9 επιθεωρήθηκε μετά το ατύχημα και πρόσθεσε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπίσει «κάτι ανησυχητικό».

Η Χόμεντι αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πόρτα που αποκολλήθηκε έπεσε πάνω από το Σένταρ Χιλς, προάστιο του Πόρτλαντ, και ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να το αναφέρουν αν τυχόν την βρουν.

Το αεροσκάφος στο οποίο σημειώθηκε το ατύχημα είχε πιστοποιηθεί τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της FAA.

«Συμφωνούμε με την FAA και στηρίζουμε την απόφασή της να ζητήσει την άμεση επιθεώρηση των 737-9», επεσήμανε η Boeing σε γραπτή της ανακοίνωση προς το AFP.

A potential tragedy was narrowly avoided on Friday night when a panel on the Boeing plane blew out at 16,000 feet during an Alaska Airlines flight AS1282, as indicated by an official from the NTSB.#Alaska #AS1282 #Avgeeks #Boeing737 #737MAX #USA #Newshttps://t.co/SLU1R0NtVh pic.twitter.com/hoRTI2Kdmm

