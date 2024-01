Τον απόλυτο εφιάλτη έζησαν οι επιβάτες της πτήσης 1282 της Alaska Airlines που είχε ξεκινήσει από το διεθνές αεροδρόμιο του Πρότλαντ στο Όρεγκον με προορισμό το Οντάριο της Καλιφόρνια.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν 171 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος, είχε φτάσει περί τα 16.000 πόδια, έξι λεπτά μετά την απογείωση, σύμφωνα με την FlightAware, όταν αποκολλήθηκε τμήμα της ατράκτου.

Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ότι έχει αποκολληθεί ένα από τα πάνελ των παραθύρων, ενώ στην καμπίνα είχαν πέσει οι μάσκες οξυγόνου. Ευτυχώς, η περιπέτεια των επιβαινόντων είχε αίσιο τέλος καθώς ο πιλότος κατάφερε να επιστρέψει στο Πόρτλαντ και να προσγειώσει το αεροσκάφος με ασφάλεια λίγο πριν από τις 5:30 μ.μ.

Αμέσως μετά το συμβάν, κάλεσε τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας για να αναφέρει το πρόβλημα λέγοντας «κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να κατέβουμε στα 10.000 πόδια».

Όπως αναφέρει το CBS News, η Alaska Airlines δήλωσε ότι στην πτήση 1282, χθες Παρασκευή, «υπήρξε ένα περιστατικό λίγο μετά την αναχώρηση και ότι το αεροσκάφος «προσγειώθηκε με ασφάλεια» στο Πόρτλαντ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων μας είναι πάντα η πρωταρχική μας προτεραιότητα, επομένως, ενώ αυτού του είδους τα περιστατικά είναι σπάνια, το πλήρωμα πτήσης μας εκπαιδεύτηκε και προετοιμάστηκε για να διαχειριστεί με ασφάλεια την κατάσταση», σημειώνει η αεροπορική εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

«Ερευνούμε τι συνέβη και θα μοιραστούμε περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες» προσθέτει.

Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται οι επιβάτες που φορούν μάσκες οξυγόνου να κοιτούν έξω από την ανοιχτή τρύπα της ατράκτου τα φώτα του Πόρτλαντ που αναβοσβήνουν. Στην καμπίνα επικρατεί απόκοσμη ησυχία.

Ο Κάιλ Ρίνκερ, ένας από τους επιβάτες εξήγησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι το παράθυρο αποκολλήθηκε λίγο μετά την απογείωση. «Το πάνελ του παραθύρου αποκολλήθηκε και το συνειδητοποίησα όταν έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου», δήλωσε.

I found the @liveatc recording of #ASA1282 declaring an emergency with Seattle Center around 5:12pm PT. Aircraft would have been ~12,000 ft and climbing. «Uhhhh we’d like to get down.» pic.twitter.com/P8xxJ5nsbj

— Brian McGuigan (@bricaul) January 6, 2024