Η Samantha Gizzle γνώρισε τον σύντροφό της όταν ήταν μόλις 4 ετών. Γνωρίστηκαν καθώς εκείνος έγινε ο babysitter της αλλά η σχέση τους αναπτύχθηκε όταν η Samantha έγινε 18.

Μέσα από το TikTok, με το τραγούδι «When We Were Young» της Adele, προχώρησε στην αποκάλυψη της σχέσης της με διαφορά ηλικίας.

Στο κλιπ φαίνεται αρχικά το ζευγάρι στα παλιά του χρόνια με τον σύντροφό της Johnathan, τότε 19 ετών, να κρατά στην αγκαλιά της την τετράχρονη Samantha.

Woman claims she married man who babysat her as a tot — but her story is not what it seems https://t.co/rjyIWSLRPK pic.twitter.com/CUopfT11x9

— New York Post (@nypost) December 29, 2023