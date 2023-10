«Βαλίτσες» για Ελλάδα ετοιμάζει η Kiabi, το «βαρύ πυροβολικό» της γαλλικής μόδας χαμηλού κόστους, με τον ανταγωνισμό στην ελληνική αγορά λιανικής να παίρνει εκ νέου «φωτιά».

Κι αυτό γιατί η πολωνική Pepco ανοίγει κάθε 17 μέρες ένα νέο κατάστημα, ο επίσης πολωνικός όμιλος LPP αναπτύσσει τα καταστήματα Sinsay φθάνοντας στα 6 καταστήματα στο τέλος του χρόνου, ενώ ελληνικό «πατρόν» εξυφαίνει και η ιρλανδική Primark, που, όπως έχει αναφέρει ο ΟΤ, γλυκοκοιτάζει το νέο Μινιόν, οι εργασίες ανακατασκευής του οποίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με ένα δίκτυο 579 καταστημάτων σε 24 χώρες – εκ των οποίων τα 349 στη Γαλλία, αναβαθμισμένη ψηφιακή παρουσία μέσω και marketplaces και τζίρο το 2022 στα 2,2 δισ. ευρώ, στο +10% σε σχέση με το 2021, η Kiabi είναι γνωστή με το σλόγκαν «La mode à petit prix» (μόδα σε χαμηλές τιμές).

Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν πως το γαλλικό fashion brand, με προϊόντα ένδυσης για όλη την οικογένεια σε χαμηλές τιμές, σε πρώτη φάση «κοιτάει» τα εμπορικά πάρκα, όπως αυτά που αναπτύσσει η Trade Estates ΑΕΕΑΠ με βασικό μέτοχο τον Βασίλη Φουρλή.

Άλλωστε στις ίδιες, ή ανάλογες, τοποθεσίες, αναπτύσσονται και οι αλυσίδες χαμηλού κόστους Pepco και Sinsay εκ Πολωνίας ορμώμενες, αλλά και η τουρκική LC Waikiki.

Καταστήματα άνω των 1.000 τ.μ.

Με έμφαση στην οικογένεια, τα καταστήματα αναπτύσσονται με μέσο χώρο πώλησης από 1.000 έως 2.000 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτουν περίπου 50.000 είδη ένδυσης, αξεσουάρ και υπόδησης. Το μεγαλύτερο κατάστημα Kiabi έχει επιφάνεια 4.600 τετραγωνικών μέτρων, ενώ το μικρότερο κατάστημα είναι 800 τετραγωνικά μέτρα.

Τα καταστήματα Kiabi διαθέτουν μια πλήρη επιλογή γυναικείων, ανδρικών και παιδικών ενδυμάτων, με κάθε τμήμα να χωρίζεται περαιτέρω σε μια σειρά από «ιστορίες», ομαδοποιώντας παρόμοια χρώματα, υλικά και στυλ.

Στην επόμενη μέρα η Kiabi δεν επιθυμεί να είναι απλώς μια αλυσίδα ρούχων αλλά να προσφέρει ολιστική λύση στον οικογενειακό εξοπλισμό.

Η σχέση με την Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν είναι άγνωστη στην πάμπλουτη οικογένεια Mulliez, που ίδρυσε την Kiabi πριν 45 χρόνια στη βόρεια Γαλλία, κοντά στη Λιλ και τα βελγικά σύνορα.

Οι Mulliez που ξεκίνησαν με την Phildar, μια εταιρεία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, το 1903, από το 1946, έκαναν στροφή προς τον τομέα του λιανικού εμπορίου.

Σήμερα εκτός από την αλυσίδα Kiabi κατέχουν την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Auchan, την αλυσίδα αθλητικών ειδών Decathlon, τα καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Boulanger, τα οικογενειακά καφέ Flunch, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 1980 απέκτησαν τον έλεγχο της αλυσίδας καταστημάτων Leroy Merlin DIY.

Διεθνής επέκταση, ψηφιακές πωλήσεις και επέκταση στο second hand

Το brand της Kiabi εκφράζει μια απλή, δεκτική και ευχάριστη στάση ζωής, με κολεξιόν που σχεδιάζονται στη Γαλλία από μια ομάδα 56 εσωτερικών σχεδιαστών, αναφέρει η εταιρεία, αναπτύσσοντας δικές της μάρκες.

Με 10.000 εργαζόμενους (Kiabers) 60 διαφορετικών εθνικοτήτων, η Kiabi έχει παρουσία σε 24 χώρες σε Ευρώπη, Αφρική, Νότια Αμερική και αραβικές χώρες.

Εφέτος επεκτείνει την παρουσία της σε τρεις νέες χώρες, συγκεκριμένα στην Αίγυπτο, όπου η εταιρεία κατασκευάζει και ένα εργοστάσιο για να φέρει πιο κοντά την παραγωγή της, στη Νέα Καληδονία, μια υπερπόντια κτήση της Γαλλίας στην Μελανησία και στην Ουρουγουάη.

Η εταιρεία της οικογένειας Mulliez άνοιξε 37 νέα καταστήματα το 2022, συμπεριλαμβανομένων δύο νέων χωρών, του Ισημερινού και της Αρμενίας.

Ακολουθώντας μια πολυκαναλική προσέγγιση στη διεθνή ανάπτυξή της, η Kiabi παράγει το 15% των πωλήσεών της στο διαδίκτυο και στοχεύει να επιστρέψει στο επίπεδο του 20 έως 25% που ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Έτσι επιταχύνει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας επιβράβευσης, τη δημιουργία marketplaces και του λανσαρίσματος ευέλικτων μορφών πληρωμής, ενώ από πέρσι επεκτάθηκε και στην αγορά μεταχειρισμένων ειδών (ήδη second hand προϊόντα προσφέρονται σε 275 καταστήματα ή shop in shop), ενώ η υπηρεσία της ενοικίασης ρούχων βρίσκεται σε δοκιμαστική φάση.

Και δεύτερο κατάστημα στην Κύπρο

Μεταξύ των χωρών που έχουν παρουσία τα καταστήματα Kiabi είναι και η Κύπρος.

Μέσω του μαλτέζικου ομίλου λιανικού εμπορίου Hudson, ο οποίος εστιάζει κυρίως στα αθλητικά είδη, αντιπροσωπεύοντας μάρκες όπως οι NIKE, Converse, Timberland, Columbia, New Era και Intersport και τον τομέα της μόδας (New Look, River Island, Ted Baker, Alcott), η γαλλική αλυσίδα έχει πλέον δύο καταστήματα στη μεγαλόνησο. Το πρώτο άνοιξε το 2021 στο Metropolis Mall στη Λάρνακα και δεύτερο εφέτος στην Πάφο, στο Neon Mall.

Σημειώνεται ότι η γαλλική εταιρεία ένδυσης σκοπεύει να ανοίξει άλλα 3 καταστήματα στην Κύπρο έως το 2025.

