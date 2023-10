Για έκρηξη και ήχους από τις σειρήνες ασθενοφόρων κοντά στο πέρασμα της Ράφα κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες, όπως μεταδίδει το Reuters και άλλα ΜΜΕ.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά την είσοδο ενός δεύτερου κομβόι φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια από την πλευρά της Αιγύπτου.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνεται ένα σύννεφο μαύρου καπνού να έχει σηκωθεί πάνω από ένα κτήριο.

Σύμφωνα με τον Χοσάμ Μπαγκάτ, εκτελεστικό διευθυντή της Αιγυπτιακής Πρωτοβουλίας για τα Προσωπικά Δικαιώματα (EIPR), δύο Αιγύπτιοι τραυματίστηκαν από την επίθεση, ενώ καταστράφηκε και ένα αιγυπτιακό παρατηρητήριο.

Συνολικά 17 φορτηγά εισήλθαν στη Γάζα νωρίτερα την Κυριακή από το πέρασμα της Ράφα, μία ημέρα μετά την πρώτη αυτοκινητοπομπή που περιελάμβανε 20 φορτηγά και μετέφερε ιατρική βοήθεια, τρόφιμα και νερό στον πολιορκημένο θύλακα.

17 trucks with humanitarian aid to Gaza residents enter the strip through the Rafah checkpoint on the border with Egypt, Al Qahera News TV channel reports.

Yesterday, the checkpoint also briefly opened for the delivery of humanitarian aid. pic.twitter.com/VLlWrwbodY

— MARIA (@its_maria012) October 22, 2023