Ο Αμερικανός υπουργός των Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον διαβλέπει μία δυναμική κλιμάκωσης στον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, κυρίως εξαιτίας των ενεργειών του Ιράν και των οργανώσεων τις οποίες υποστηρίζει, στην ευρύτερη περιοχή.

Οι ΗΠΑ δεν επιζητούν την κλιμάκωση, δήλωσε ο Μπλίνκεν στη διάρκεια μιας συνέντευξης του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν ότι περισσότεροι όμηροι θα απελευθερωθούν από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

#US Secretary of State Antony Blinken says Washington sees potential for escalation in the ongoing war in the Middle East due to the actions of #Iran and its proxies in the region.https://t.co/heKHKHjqLJ pic.twitter.com/iMskojJH5K

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 22, 2023