Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός κατηγορήθηκε για μια σειρά εγκλημάτων πολέμου, καθώς συνεχίζει τον ανελέητο βομβαρδισμό του πληθυσμού της Γάζας, που αριθμεί 2,3 εκατομμύρια κατοίκους.

Το Ισραήλ έχει αρνηθεί ότι έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου και οι ΗΠΑ, οι οποίες παρέχουν σημαντική διπλωματική, πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη στο Τελ Αβίβ, έχουν τονίσει για τον στενό τους σύμμαχο ότι πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες του πολέμου.

Μέχρι στιγμής στη σύγκρουση, το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 4.000 Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 1.500 παιδιά, ενώ τουλάχιστον 1.400 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις της Χαμάς.

Το Middle East Eye (ΜΕΕ), που έχει προηγουμένως κάνει μια επισκόπηση του καταλόγου των εγκλημάτων πολέμου, για τα οποία έχει ήδη κατηγορηθεί το Ισραήλ, σημειώνει πως υπάρχει και μία κατηγορία που ενδέχεται να ξεχαστεί με την ταχεία εξέλιξη της σύγκρουσης. Μετά τον καταστροφικό βομβαρδισμό του νοσοκομείου στην πόλη της Γάζας, αφορά στον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε λευκό φώσφορο στον άμαχο παλαιστινιακό πληθυσμό.

Η χρήση λευκού φωσφόρου σε τέτοιες συνθήκες αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και δύο κορυφαίες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Human Rights Watch (HRW) και η Διεθνής Αμνηστία, έχουν δημοσιεύσει εκθέσεις για το θέμα.

Στις 12 Οκτωβρίου, η HRW δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία περιγράφει ότι έχει επαληθεύσει υλικό που δείχνει πως το Ισραήλ χρησιμοποίησε σφαίρες λευκού φωσφόρου τόσο στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όσο και σε αγροτικές περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Σε βίντεο που εξέτασε η ομάδα δικαιωμάτων, η HRW αναγνώρισε το είδος των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν στο λιμάνι της Γάζας, ως βλήματα πυροβολικού φωσφόρου 155 χιλιοστών. Το Ισραήλ διέψευσε την αναφορά.

Την επόμενη ημέρα, η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε τη δική της έκθεση, στην οποία ανέφερε ότι έχει «αδιάσειστα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη χρήση βλημάτων πυροβολικού λευκού φωσφόρου από τον ισραηλινό στρατό σε πυκνοκατοικημένες περιοχές αμάχων στη Γάζα». Η έκθεση πρόσθεσε ότι πολλές από αυτές τις χρήσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράνομες πράξεις.

Τεκμηρίωσε επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός είχε αναπτύξει βλήματα πυροβολικού λευκού φωσφόρου στην ισραηλινή πόλη Σντερότ, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γάζα. Σε φωτογραφία που ανέλυσε η Αμνηστία, διαπίστωσε ότι τα βλήματα περιείχαν την ένδειξη D528, τον κωδικό αναγνώρισης του αμερικανικού στρατού για βλήματα με βάση τον λευκό φώσφορο.

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο MEE ότι δεν υπάρχουν ακόμη τα στοιχεία που να συνδέουν όλα αυτά μεταξύ τους.

Israel is using internationally-prohibited white phosphorus in Gaza.

These munitions are an indiscriminate incendiary weapon that ignite on contact with oxygen.

In closed spaces, the toxic fumes can cause asphyxiation & permanent respiratory damagepic.twitter.com/IELyM08JYI

— Maha Hussaini (@MahaGaza) October 12, 2023