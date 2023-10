Από το πρωί σήμερα κάτοικοι της Γάζας δέχονται προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα από τον στρατό του Ισραήλ.

Όπως λένε οι ίδιοι, πρόκειται για ηχητικά μηνύματα τα οποία αφορούν στην εντολή εκκένωσης που είχε δοθεί από τον στρατό την προηγούμενη εβδομάδα, προαναγγέλοντας την επίθεση-«απάντηση» στην περιοχή μετά την εισβολή της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

Λαμβάνουν ηχογραφημένα μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα στα οποία λένε πως «κάθε άτομο που έχει επιστρέψει ή βρίσκεται ακόμα στην πόλη της Γάζας είτε είναι τρομοκράτης είτε θεωρείται συνεργός των τρομοκρατών». «Όποιος παραμείνει στην πόλη της Γάζας θα υποστεί τις συνέπειες» διευκρινίζεται.

Με αυτό το μήνυμα, ουσιαστικά, ανακοινώνουν σε όσους δεν εγκατέλειψαν τα σπίτια τους πως στο εξής θα αποτελούν στόχο του στρατού του Ισραήλ κατά την στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου al-Quds κατήγγειλε πως το Ισραήλ του ζήτησε να εκκενώσει τον χώρο.

Ο ίδιος απάντησε να του στείλουν λεωφορεία και να τους βρουν χώρο για 12.500 άτομα, ώστε να μπορέσει να εκκενώσει το νοσοκομείο.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ζητά την προστασία της διεθνούς κοινότητας. Φοβούνται μια επανάληψη της σφαγής του νοσοκομείου αλ-Άχλυ.

Η Nebal Farsakh, εκπρόσωπος της Ερυθράς Ημισελήνου, δήλωσε ότι η απαίτηση του Ισραήλ να εκκενωθεί το νοσοκομείο Al-Quds στην πόλη της Γάζας είναι αδύνατη.

«Έχουμε περίπου 500 ασθενείς, πολλοί είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, και οι περισσότεροι εκεί είναι παιδιά» δήλωσε στο Al Jazeera.

A video from inside Al-Quds Hospital, which the occupation is threatening to bomb and demanding an immediate evacuation for the hospital#IsraeliNewNazism#Stop_the_bloodshed_in_Gaza#christanHospitalinGaza pic.twitter.com/KEJ1QOU21e

