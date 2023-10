Αποκαλύψεις

H Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε ότι αυτή και ο σύζυγός της, Όζι, εξακολουθούν να έχουν μεταξύ τους σύμφωνο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Η Σάρον είχε αναφερθεί σε αυτό στα απομνημονεύματά της το 2007 «Survivor: My Story – The Next Chapter», όπου είπε ότι το ζευγάρι θα πήγαινε στην ελβετική οργάνωση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, εάν κάποιος από τους δύο υπέφερε από άνοια.

Το θέμα το επανέφερε η οικογένεια στο τελευταίο επεισόδιο του «The Osbournes Podcast», στο οποίο συμμετέχουν η Σάρον, ο Όζι, η κόρη τους Κέλι και ο γιος τους Τζακ. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Τζακ, ρώτησε αν η ευθανασία ήταν «ακόμα στα σχέδια» των γονιών του. «Πιστεύεις ότι θα υποφέρουμε;», απάντησε η Σάρον, γελώντας, προτού ο Τζακ αναρωτηθεί: «Δεν υποφέρουμε ήδη όλοι;».«Ναι, αλλά δεν θέλω να πονέσω», πρόσθεσε η μητέρα του. Στη συνέχεια, διευκρίνισε ότι αν είχε την ευκαιρία να ζήσει περισσότερο ενώ πάλευε με ψυχικά και σωματικά προβλήματα, θα αποφάσιζε να μην το κάνει.

Θα πήγαιναν στην ελβετική οργάνωση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας με τη βοήθεια γιατρού Dignitas, εάν κάποιος από τους δύο υπέφερε από άνοια.

«Η ψυχική ταλαιπωρία είναι αρκετός πόνος χωρίς σωματικό. Επομένως, αν έχεις ψυχικό και σωματικό πόνο, τα λέμε». «Αλλά τι θα γινόταν αν μπορούσες να επιβιώσεις;», ρώτησε η Κέλι. «Ναι, τι θα γινόταν αν επιζήσεις και δεν μπορείς ούτε να φας», απάντησε η Σάρον.

Το σύμφωνο της Σάρον και του Όζι έγινε ύστερα από τον θάνατο του πατέρα της Σάρον Ντον Άρντεν το 2007 από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Τέλος οι περιοδείες για τον Όζι Όσμπορν

Πριν λίγο καιρό αποφάσισε να αποσυρθεί από τις περιοδείες του. Ο γερόλυκος της ροκ μέσα από την επίσημη σελίδα του στο Facebook ανακοίνωσε την απόφαση του να σταματήσει τις περιοδείες λόγω υγείας. Ο θρυλικός τραγουδιστής ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το σώμα του πια είναι αδύναμο και εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε η περίοδος των ταξιδιών του προκειμένου να τραγουδά σε διάφορα μέρη του πλανήτη.

Η ανάρτηση του θρυλικού τραγουδιστή

Μεταξύ άλλων, έγραψε: «Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που είχα ποτέ να μοιραστώ με τους θαυμαστές μου. Όπως ίσως γνωρίζετε είχα ένα μεγάλο ατύχημα, όπου κατέστρεψα τη σπονδυλική μου στήλη.

Ένας και μοναδικός σκοπός μου αυτή την περίοδο ήταν να επιστρέψω στη σκηνή. Η φωνή μου είναι μια χαρά. Ωστόσο, μετά από τρεις επεμβάσεις, θεραπείες με βλαστοκύτταρα, ατελείωτες συνεδρίες φυσικοθεραπείας και την πιο πρόσφατη θεραπεία, το σώμα μου είναι ακόμα αδύναμο.

Συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι σωματικά ικανός να κάνω τις επερχόμενες περιοδείες μου. Πιστέψτε με όταν λέω ότι η σκέψη πως απογοητεύω τους θαυμαστές μου πραγματικά ΜΕ Γ@@Ι, περισσότερο από όσο νομίζετε.

Ποτέ δεν θα φανταζόμουν ότι οι μέρες της περιοδείας μου θα τελείωναν έτσι. Η ομάδα μου αυτή τη στιγμή σκέφτεται ιδέες για το πού θα μπορώ να εμφανιστώ χωρίς να χρειάζεται να ταξιδεύω από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα.

Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου……το συγκρότημα……τους μακροχρόνιους φίλους μου και φυσικά τους θαυμαστές μου για την ατελείωτη αφοσίωση, την πίστη και την υποστήριξή τους και που μου έδωσαν τη ζωή που δεν είχα ποτέ ονειρευτεί ότι θα είχα.

Σας αγαπώ όλους…

Επιστροφές χρημάτων εισιτηρίων είναι διαθέσιμες στο σημείο αγοράς».