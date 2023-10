«Παραμερίζουμε τις διαφορές μας» για να πολεμήσουμε έναν εχθρό χειρότερο κι από το ISIS, είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφερθείς στη Χαμάς και ανακοινώνοντας την κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης, στο πλευρό των Μπένι Γκαντζ και Γιόαβ Γκάλαντ.

«Η ισορροπία στη χώρα μας κρέμεται από μια κλωστή» είπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στο διάγγελμά του και τόνισε ότι «όλες οι άλλες σκέψεις πρέπει να μπουν στην άκρη».

Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε ότι η νεοσυσταθείσα κυβέρνηση θα συντρίψει τη Χαμάς, τους μαχητές της οποίας αποκάλεσε «άγρια ζώα» και «βάρβαρους».

«Πολεμούμε έναν σκληρό εχθρό, έναν εχθρό που είναι χειρότερος από το ISIS», είπε, προσθέτοντας «και θα τον συντρίψουμε και θα τον εξαλείψουμε, όπως ο κόσμος συνέτριψε και εξάλειψε το ISIS».

«Τέτοια βαρβαρότητα έχουμε να βιώσουμε από το Ολοκάυτωμα» δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ.

«Στεκόμαστε πλάι-πλάι και στέλνουμε σαφές μήνυμα στους Ισραηλινούς πολίτες: είμαστε όλοι μαζί στον αγώνα αυτό» είπε ο Γκαντζ.

‘The people of Israel are united, and today its government is united’

