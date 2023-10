Διακόπηκαν όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο του Αμβούργου μετά από απειλές για βόμβα σε αεροπλάνο που προέρχεται από το Ιράν.

Στο αεροδρόμιο έχει σημάνει συναγερμός με αποτέλεσμα όλα τα αεροπλάνα να καθηλωθούν στο έδαφος.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στο πρακτορείο dpa.

#BREAKING : All flights at Germany’s Hamburg Airport are suspended due to a threat of an attack on an aircraft from the Iranian capital Tehran, an airport spokeswoman tells dpa. pic.twitter.com/DsqJcDJkAb

— dpa news agency (@dpa_intl) October 9, 2023