Και μπορεί ο πρίγκιπας Χάρι να είχε ανέκαθεν τον τίτλο του πιο cool πρίγκιπα, αλλά φαίνεται πως ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τον διεκδικεί επάξια με τη στάση και τη συμπεριφορά του, αδιαφορώντας για το πρωτόκολλο.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, έχοντας πάντα στο πλευρό του την Κέιτ Μίντλετον, δεν διστάζει να δείξει το πιο ανθρώπινο πρόσωπό του. Μια άλλη πλευρά που αγνοούσαμε για χρόνια και τον κάνει ιδιαιτέρως συμπαθή στο κοινό.

Ο επόμενος διάδοχος του θρόνου δεν δίστασε να αστειευτεί όταν επισκέφθηκε με την Κέιτ Μίντλετον στο Grange Pavilion στο Κάρντιφ της Ουαλίας.

Αυτό που έκανε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ λίγο πριν αποχωρήσει από τον χώρο δεν το περίμενε κανείς και αποτελεί τρανή απόδειξη του πόσο πιο άνετα είναι πλέον τα μέλη της βασιλικής οικογένειας με τον κόσμο και τις κάμερες.

Ενώ στέκονταν για μια ομαδική φωτογραφία, είπε ένα αστείο που έκανε τους πάντες να ξεσπάσουν σε γέλια. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ακούγεται να λέει: «Ποιος τσιμπάει τον πισινό μου;».

There was so much laughter that when he posed for a group photograph, Prince William prompted gales of laughter when he said: ‘Who is pinching my bottom?’

