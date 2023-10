Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/10) στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ καθώς ένοπλος άνοιξε πυρ στην πόλη Holyoke με αρκετά άτομα να δέχονται πυρά.

Η τοπική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει πως έχει ξεκινήσει έρευνα για έναν ένοπλο και αναφέρει πως αρκετά άτομα έχουν δεχθεί πυρά.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των ατόμων που δέχθηκαν τους πυροβολισμούς, δηλαδή αν υπάρχουν νεκροί ή σοβαρά τραυματίες. Επίσης, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το πόσα άτομα έχουν δεχθεί πυρά.

Στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Σύμφωνα με την αστυνομία: «Λίγο πριν τις 13:00 το μεσημέρι υπήρξαν πυροβολισμοί στη συμβολή των οδών Maple και Sargeant. Υπάρχουν αρκετά θύματα. Η αστυνομική έρευνα για έναν ένοπλο είναι σε εξέλιξη».

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί ο δήμαρχος της πόλης, Τζόσουα Γκαρσία.

To Holyoke είναι μία πόλη 38.000 κατοίκων που βρίσκεται 144 χιλιόμετρα δυτικά της Βοστώνης.

🚨 BREAKING NEWS: Multiple Victims in Downtown Holyoke Shooting: Ongoing Investigation Unfolds

Reports indicate that multiple individuals were shot on Wednesday afternoon in downtown Holyoke, Massachusetts, according to statements from local law enforcement.

Detective Beben of… pic.twitter.com/1wNaHMYxMB

— Chester Tam (@islantstudio) October 4, 2023