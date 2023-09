Η απίθανη Γερμανία ολοκλήρωσε το «μπαμ» του Mundobasket, έριξε στο καναβάτσο τους Αμερικανούς (111-113) και πάει στον μεγάλο… Ευρωπαϊκό τελικό κόντρα στην Σερβία.

Η Γερμανία έχει ήδη ολοκληρώσει το έπος, έχει κάνει την καλύτερη πορεία στην ιστορία της σε Παγκόσμια Κύπελλα, μετά την τρίτη θέση που είχε πάρει το 2002 και πάει στον τελικό της Κυριακής απέναντι στους Σέρβους του απίθανου Μπογκντάνοβιτς, για να γράψει την τελευταία χρυσή σελίδα.

