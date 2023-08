Τα ταξίδια επέστρεψαν δυναμικά αυτό το καλοκαίρι, το ίδιο όμως και η κακή συμπεριφορά των τουριστών.

Οι δημοφιλείς προορισμοί έχουν δει μεγάλη αύξηση αρνητικών περιστατικών με τουρίστες τα τελευταία χρόνια. Οι αναφορές για έναν άνδρα που παραμόρφωσε το Κολοσσαίο στη Ρώμη δείχνουν ότι η συμπεριφορά έχει επιδεινωθεί ακόμη και σε μέρη που σπάνια είχαν προβλήματα στο παρελθόν, σημειώνει σε άρθρο του το CNN.

Τι κρύβεται πίσω από αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις; Μια απάντηση, όπως δείχνει η έρευνα του αμερικανικού δικτύου, είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Instagram και το TikTok έχουν καταστήσει εύκολη την εύρεση εστιατορίων – «κρυμμένων διαμαντιών» και την ανακάλυψη νέων προορισμών για να προσθέσετε στη λίστα με τα αγαπημένα σας. Αλλά αυτός ο εκδημοκρατισμός των ταξιδιών είχε και άλλες συνέπειες.

Επειδή οι άνθρωποι βλέπουν πλέον τις επαφές τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το περιβάλλον του σπιτιού τους να ταξιδεύουν σε μια εξωτική τοποθεσία, υποθέτουν (συνειδητά ή όχι) ότι η συμπεριφορά που συνήθως έχουν στο σπίτι τους είναι επίσης αποδεκτή σε αυτό τον προορισμό διακοπών.

Τώρα, οι ταξιδιώτες αναζητούν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδείξεις για το πώς συμπεριφέρονται οι άλλοι. Αν οι συνομήλικοί τους από το σπίτι τους είναι επιφυλακτικοί ενώ βρίσκονται σε διακοπές, αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα ντόμινο κακής συμπεριφοράς.

Υπάρχουν πολλές κακές ταξιδιωτικές συμπεριφορές και συνήθειες, που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα του τουρισμού που καθοδηγείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για παράδειγμα, το φαινόμενο του αναγνωρίσιμου θύματος, το οποίο εξηγεί πώς οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να συμπάσχουν με τα θύματα τραγωδιών όταν γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα θύματα.

Επειδή οι τουρίστες συχνά φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία και θέρετρα μακριά από τις τοπικές κοινότητες, μπορεί (λανθασμένα) να πιστεύουν ότι το ταξίδι σε ένα μέρος μακριά από το σπίτι τους είναι μια ευκαιρία για κακή συμπεριφορά χωρίς συνέπειες. Υποτιμούν ή αγνοούν την επίδραση που μπορεί να έχουν οι πράξεις τους στους ντόπιους ή στην οικονομία.

Η επίδραση του Instagram

Όταν οι άνθρωποι ταξιδεύουν σε ένα όμορφο μέρος, ο πειρασμός να δημοσιεύσουν φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μεγάλος. Όμως, αυτό δημιουργεί έναν κύκλο που συμβάλλει σε πιο «εγωιστικά» ταξίδια.

Πρώτον, οι τουρίστες βλέπουν τους φίλους τους να δημοσιεύουν φωτογραφίες από ένα μέρος. Στη συνέχεια, θέλουν να επισκεφθούν τα ίδια μέρη και να βγάλουν τα ίδια είδη φωτογραφιών εκεί. Τελικά, τις δημοσιεύουν στα ίδια κοινωνικά δίκτυα όπου είδαν τις αρχικές φωτογραφίες.

Το να μπορεί κάποιος να ταξιδεύει και να δημοσιεύει για την επίσκεψή του στα ίδια μέρη με την κοινωνική του ομάδα ή τις διαδικτυακές του συνδέσεις μπορεί να είναι μια μορφή κοινωνικής θέσης. Αυτό όμως σημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες θα δώσουν περισσότερη ενέργεια στη δημιουργία περιεχομένου από ό,τι στην εξερεύνηση, την ανακάλυψη ή το σεβασμό στα τοπικά έθιμα.

Τα «hotspots» παίρνουν τα μέτρα τους

Το Μπαλί είναι ένας προορισμός με φήμη για τον τουρισμό που προκαλείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το φωτογενές νησί, γεμάτο με καταφύγια γιόγκα, αποτελεί τεράστιο πόλο έλξης για τους influencers.

Σε απάντηση στην κακή συμπεριφορά των τουριστών, το Μπαλί εισήγαγε νέες κατευθυντήριες γραμμές για τους επισκέπτες τον Ιούνιο του 2023. Αυτές περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με τη σωστή συμπεριφορά στους ιερούς ναούς, σε όλο το νησί και με τους ντόπιους, καθώς και το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι τουρίστες χρειάζονται πλέον άδεια για την ενοικίαση μοτοσικλετών και δεν μπορούν να πατήσουν το πόδι τους σε κανένα βουνό ή ηφαίστειο στο Μπαλί λόγω του ιερού χαρακτήρα τους. Οι ταξιδιώτες πρέπει να διαμένουν μόνο σε καταχωρημένα ξενοδοχεία και βίλες (γεγονός που θα επηρεάσει έναν αριθμό ιδιοκτησιών Airbnb).

Το Μπαλί έχει συστήσει μια «ομάδα δράσης για τους τουρίστες» για την επιβολή των περιορισμών, μέσω επιδρομών και ερευνών, αν χρειαστεί.

Μια νέα κατευθυντήρια γραμμή είναι να μην ενεργείτε επιθετικά ή να μην χρησιμοποιείτε σκληρές λέξεις προς τους ντόπιους, τους κυβερνητικούς αξιωματούχους ή άλλους τουρίστες, τόσο κατά την παραμονή σας στο Μπαλί όσο και, κυρίως, στο διαδίκτυο. Αυτό μιλάει για το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος του προβλήματος όταν πρόκειται για κακή συμπεριφορά των τουριστών.

Άλλοι προορισμοί έχουν λάβει παρόμοια μέτρα. Η Ισλανδία, η Χαβάη, το Παλάου, η Νέα Ζηλανδία, η Κόστα Ρίκα έχουν υιοθετήσει δεσμεύσεις για την τήρηση των τοπικών νόμων και εθίμων από τους επισκέπτες.

Καμπάνιες όπως το No Drama της Ελβετίας, το See Vienna – not #Vienna της Αυστρίας, το Be more like a Finn της Φινλανδίας και το How to Amsterdam της Ολλανδίας στοχεύουν στην προσέλκυση καλομαθημένων τουριστών.

Όπου οι προσπάθειες αυτές δεν είναι επιτυχείς, ορισμένα μέρη, όπως ο διάσημος κόλπος Μάγια της Ταϊλάνδης, έχουν προχωρήσει παραπέρα και έχουν κλείσει πλήρως για τους τουρίστες, τουλάχιστον προσωρινά.

Ταξιδέψτε με σεβασμό

Να θυμάστε ότι όταν ταξιδεύετε είστε φιλοξενούμενοι. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι για να διασφαλίσετε ότι θα σας ζητήσουν να επιστρέψετε.

1. Κάντε την έρευνά σας

Ακόμη και αν είστε έμπειρος ταξιδιώτης, μπορεί να μην έχετε συνειδητοποιήσει τον αντίκτυπο που έχουν οι ενέργειές σας στις τοπικές κοινότητες. Όμως, μερικές πληροφορίες – από τη δική σας έρευνα ή από τις τοπικές κυβερνήσεις – μπορεί να είναι αρκετές για να σας βοηθήσουν να ενεργήσετε πιο σωστά.

Πριν φύγετε, αναζητήστε οδηγίες ή πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς πολιτιστικούς κανόνες ή τους κανόνες ασφαλείας.

Το αν συμφωνείτε με τα έθιμα ή όχι είναι άσχετο. Εάν πρόκειται για ένα πιο συντηρητικό μέρος από αυτό που έχετε συνηθίσει, θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας – σε αντίθεση με δύο influencers που συνελήφθησαν για κακή συμπεριφορά σε ναό στο Μπαλί.

2. Αφήστε κάτω το τηλέφωνό σας…

Έρευνες δείχνουν ότι όταν ταξιδεύουν, οι άνθρωποι μπορεί να αποξενωθούν από το περιβάλλον τους, αν είναι περισσότερο συγκεντρωμένοι στις συσκευές τους παρά στον προορισμό.

Συχνά, οι πιο αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες θα είναι όταν έχετε μια ουσιαστική σύνδεση με κάποιον ή μαθαίνετε κάτι καινούργιο που δεν έχετε ξαναζήσει. Αυτό γίνεται πιο δύσκολο αν κοιτάτε συνεχώς το τηλέφωνό σας.

3. Ή χρησιμοποιήστε την επιρροή σας για καλό σκοπό

Στις δημοφιλείς αναρτήσεις «Instagram v reality», οι influencers αποκαλύπτουν τα τεράστια πλήθη και τις ουρές πίσω από τις πιο «instagrammable» τοποθεσίες.

Δείχνοντας τις όχι και τόσο γοητευτικές συνθήκες πίσω από αυτές τις εμβληματικές λήψεις, θα μπορούσατε να επηρεάσετε τις δικές σας επαφές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να επανεξετάσουν τα προσωπικά τους ταξιδιωτικά κίνητρα – εάν για παράδειγμα πηγαίνουν κάπου, απλώς και μόνο για να βγάλουν την… τέλεια selfie.

Η κυκλοφορία περισσότερων στοιχείων για αυτές τις συνθήκες στο διαδίκτυο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ευρύτερη κοινωνική στροφή από τον τουρισμό που προκαλείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν έχετε την ανάγκη να δημοσιεύσετε, προσπαθήστε να προωθήσετε μικρότερες επιχειρήσεις και βεβαιωθείτε ότι επιδεικνύετε τη σωστή (και νόμιμη) εθιμοτυπία στις διακοπές σας.