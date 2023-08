Επιστήμη

«Γρίφος» παραμένει εδώ και 17 χρόνια για τους επιστήμονες ο λόγος που κάποια μέλη της οικογένειας Ulas στη νοτιοανατολική Τουρκία περπατούν στα τέσσερα. Πρόκειται για κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο που ενδεχομένως να ξαναγράψει τα κεφάλαια της ανθρώπινης εξέλιξης.

Η ιστορία της οικογένειας αυτής ήρθε στο φως της δημοσιότητας το 2006, μέσω ενός ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «The Family That Walks on All Fours».

Έκτοτε, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Mirror, οι επιστήμονες επιχειρούν να ρίξουν φως στο μυστήριο με κάποιους να κάνουν λόγο για «οπισθοδρομική εξέλιξη» και άλλους να υποστηρίζουν ότι τα παιδιά της οικογένειας Ulas που περπατούν στα τέσσερα μπορεί να είναι ο χαμένος κρίκος της ανθρώπινης εξέλιξης «ανάμεσα στον πίθηκο και τον άνθρωπο».

Ο καθηγητής Nicholas Humphrey, εξελικτικός ψυχολόγος στο London School of Economics, ήταν αυτός που ανακάλυψε ότι έξι από τα 18 παιδιά της οικογένειας Ulas είχαν γεννηθεί με αυτό το χαρακτηριστικό, εκ των οποίων το ένα πέθανε.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes Australia» ο καθηγητής είχε εκφράσει την έκπληξη του για τα μέλη της οικογένειας Ulas που περπατούν στα τέσσερα: «Δεν περίμενα ποτέ ότι σύγχρονοι άνθρωποι θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο ζωικό στάδιο.

«Αυτό που μας ξεχωρίζει από τον κόσμο των ζώων, δεν είναι μόνο ότι περπατάμε στα δύο πόδια αλλά και ότι στηρίζουμε το κεφάλι μας. Φυσικά είναι και η γλώσσα και άλλα πράγματα, αλλά (το περπάτημα στα δύο πόδια) είναι τρομερά σημαντικό χαρακτηριστικό που μας διακρίνει από τα ζώα. Αυτοί οι άνθρωποι ξεπέρασαν αυτό το όριο» τόνιζε ο ειδικός.

Διχασμένοι οι επιστήμονες – «Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν»

Το ντοκιμαντέρ περιέγραφε την οικογένεια Ulas ως «τον δυνητικά χαμένο κρίκο μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου» και υποστηρίζοντας προκλητικά ότι «δεν θα έπρεπε να υπάρχουν».

Τούρκοι επιστήμονες έκαναν λόγο για απόδειξη της «οπισθοδρομικής εξέλιξης», που αντιστρέφει την εξέλιξη τριών εκατομμυρίων χρόνων, θεωρία που ο Nicholas Humphrey κρίνει ως «βαθιά προσβλητική» και «ανεύθυνη επιστημονικά».

Τα παιδιά της οικογένειας Ulas που περπατούν στα τέσσερα, διαπιστώθηκε πως έχουν συρρικνωμένη παρεγκεφαλίδα, μια πάθηση που συνήθως δεν επηρεάζει την κίνηση στα δύο πόδια, αναφέρει η Daily Star. Οι σκελετοί τους έμοιαζαν περισσότερο με αυτούς των πιθήκων παρά με των ανθρώπων, σύμφωνα με ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ.

Σε αντίθεση όμως με τα πρωτεύοντα θηλαστικά, από τα οποία εξελίχθηκε το ανθρώπινο είδος, τα αδέλφια Ulas δεν χρησιμοποιούν τη γροθιά τους για να περπατήσουν, όπως κάνουν οι πίθηκοι, αλλά την παλάμη τους.

«Νομίζω ότι είναι πιθανό αυτό που βλέπουμε σε αυτή την οικογένεια να είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στην εποχή που κατεβήκαμε από τα δέντρα και μέχρι να στηριχτούμε στα δύο πόδια» εξηγεί ο Humphrey.

Ο καθηγητής επισήμανε ακόμα ότι μπορεί απλά η ανάπτυξη των παιδιών Ulas να επηρεάστηκε από την έλλειψη ενθάρρυνσης να σταθούν όρθια μετά την ηλικία των εννέα μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά τη συνεργασία των παιδιών με φυσιοθεραπευτή, ο Humphrey, που έκανε μια δεύτερη επίσκεψη στην Τουρκία, διαπίστωσε σημαντικές βελτιώσεις στην κινητικότητά τους.