Ένας άνδρας από τη Βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ που έμεινε παράλυτος έπειτα από ξυλοδαρμό κατά τη διάρκεια διακοπής κυκλοφορίας κέρδισε διακανονισμό 20 εκατομμυρίων δολαρίων, έναν από τους μεγαλύτερους στην ιστορία της πολιτείας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι την Τρίτη.

Ο Gregory Gross, βετεράνος του στρατού, έκανε μήνυση το 2022 στο αστυνομικό τμήμα, αφού οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν εναντίον του τεχνικές «συμμόρφωσης μέσω πόνου». Ο άνδρας φώναζε πολλές φορές «δεν νιώθω τα πόδια μου» και «δεν μπορώ να αναπνεύσω», με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν να τον κρατούν μπρούμυτα στο γρασίδι.

Ο Gross κατηγορήθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε σύγκρουση λόγω αργής ταχύτητας τον Απρίλιο του 2020.

Η άγρια επίθεση των αστυνομικών του άφησαν ένα σπασμένο λαιμό και υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, για συγκόλληση της σπονδυλική του στήλης.

Είπε ότι η χρήση βίας από τους αστυνομικούς τον άφησε ανίκανο να περπατήσει ή να φροντίσει τον εαυτό του, τονίζοντας ότι πλέον χρειάζεται 24ωρη νοσηλευτική φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του.

Paralyzed Army veteran Gregory Gross is set to receive one of the largest police misconduct settlements in California history. https://t.co/hb2ulvt8ht

«Δεν είμαστε εναντίον της αστυνομίας», είπε ο δικηγόρος Moseley Collins, ο οποίος εκπροσωπεί τον Gross. «Είμαστε υπέρ της αστυνομίας, αλλά είμαστε κατά της αστυνομικής βίας όταν συμβαίνει».

Σύμφωνα με το Associated Press, o διακανονισμός είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε ό,τι αφορά αστυνομικά παραπτώματα στην ιστορία της Καλιφόρνια.

Τον Μάιο, η πολιτεία συμφώνησε να πληρώσει 24 εκατομμύρια δολάρια στην οικογένεια ενός άνδρα που πέθανε αφού ούρλιαζε «δεν μπορώ να αναπνεύσω», καθώς πολλοί αστυνομικοί τον συγκρατούσαν ενώ προσπαθούσαν να πάρουν δείγμα αίματος.

Ως μέρος του διακανονισμού, η πόλη Yuba θα αρχίσει επίσης να ελέγχει τυχαία το υλικό κάμερας που φέρουν στις στολές τους οι αστυνομικοί και να εξετάζει τα περιστατικά χρήσης βίας, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Μπέικερ.

Gregory Gross was left paralyzed after he was slammed to the ground during a traffic stop in Yuba City in 2020. https://t.co/YYgrfFyhOc

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) July 12, 2023