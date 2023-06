Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε στο καθημερινό νυχτερινό του βίντεο ότι οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να αναλάβουν αμέσως δράση για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της καταστροφής του υδροηλεκτρικού φράγματος Καχόβκα στη νότια Ουκρανία, καταγγέλλοντας ότι όποιος οργανισμός δεν παρέχει βοήθεια είναι απλώς ανίκανος.

«Είναι απαραίτητο οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, να εμπλακούν αμέσως στην επιχείρηση διάσωσης και να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην κατεχόμενη πλευρά της επαρχίας της Χερσώνας», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Αν ένας οργανισμός δεν είναι παρών στην περιοχή της καταστροφής, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου ή ότι είναι ανίκανός», τόνισε.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι οι κάτοικοι περιοχών της νότιας Ουκρανίας, που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, έχουν μείνει χωρίς νερό, τρόφιμα ή ιατρική βοήθεια και δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί πόσοι μπορεί να πεθάνουν. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επικρίνει από χθες, Τετάρτη, την απουσία ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό, μετά την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα.

«Ο ΟΗΕ και οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού δεν είναι εκεί. Τόσες ώρες και ακόμη δεν είναι εκεί», είχε καταγγείλει ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από τα γερμανικά μέσα Welt TV και Bild, δηλώνοντας «σοκαρισμένος».

Παράλληλα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Ουκρανό ομόλογό του χθες το βράδυ ανακοίνωσε την αποστολή βοήθειας «τις επόμενες ώρες» ώστε να αντιμετωπιστούν «οι άμεσες ανάγκες της Ουκρανίας».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Γενς Στόλτενμπεργκ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή σύσκεψης συντονισμού των υπηρεσιών διάσωσης σήμερα το πρωί στην οποία θα συμμετάσχει ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό, ο Στόλτενμπεργκ δεσμεύθηκε «να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ προκειμένου να προσφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια».

