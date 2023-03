Αποθέωση και στο Twitter

To Maestro ξεκίνησε το παγκόσμιο ταξίδι του την Παρασκευή 17 Μαρτίου και πλέον, προβάλλεται σε όλον τον κόσμο μέσω της πλατφόρμας του Netflix.

Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, με την ονομασία «Maestro in Blue», έχει ήδη κερδίσει τους συνδρομητές, αφού μόλις τρεις μέρες μετά την ένταξή της στην πλατφόρμα κατάφερε να μπει στη σχετική δεκάδα.

Συγκεκριμένα, εξασφάλισε την όγδοη θέση στη λίστα του Netflix, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Flixpatrol, που αφορούν την Κυριακή 19 Μαρτίου.

Πρόκειται για τον ιστότοπο που παρέχει κατατάξεις και στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές σε δημοφιλείς πλατφόρμες streaming, όπως είναι το Netflix, το Amazon Prime Video και το Disney+.

Επίσης, το «Maestro in Blue» έχει αποσπάσει πολλά θετικά σχόλια. Οι χρήστες στο Twitter αποθεώνουν την πλοκή και το σενάριό του, τις ερμηνείες των ηθοποιών, ενώ την τιμητική του έχει και τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου, «Προσευχή».

«Είμαι ερωτευμένος με τη μουσική, τη φωτογραφία και την αφήγησή του», «Μόλις ξεκίνησα το Maestro in Blue και ήδη θέλω να μετακομίσω σε ένα ελληνικό νησί», «Πηγαίνετε όλοι να παρακολουθήσετε την πρώτη ελληνική σειρά στο Netflix, το Maestro in Blue», είναι μόνο κάποια από τα σχόλια.

Σημειώνεται ότι η σειρά είναι μεταγλωτισμένη σε όλες τις γλώσσες και θα προβληθεί σε όλον τον κόσμο μεταφρασμένη εκτός από την Κίνα.

Δείτε μερικά tweets

#maestroinblue Nice way to connect music with souls full of tribulations and emotions surrounded by the immensity of the sea #Greece #netfilx pic.twitter.com/tmUshKHAQ9 — Natalia Gnecco (@Nataliagnecco) March 20, 2023

#MaestroInBlue is one of the best things I’ve seen. It’s a whirlwind mix of emotions.. drama, love, pain, agony, anguish, social pressure, you name it. It took me to a remote Greek island and swept me off with its music and melancholy. Such fine writing and storytelling. Bravo! — Vishal Agnihotri (@Dilliwasi) March 20, 2023

Starting the day watching my very first greek series #maestroinblue 🇬🇷 !

-I never get tired of saying how beautiful this country is ! pic.twitter.com/7PxCB4DMd9 — G. (@w0rldenthusiast) March 19, 2023

«Give me borders to walk to.

Give me a name so that I don’t get lost.

Give me a dream to cling on to.

Give me a vision so I can endure.

Give me a child to confess my sins to.

Give me a kiss to wash away my pain.»#MaestroInBlue S01E02 — דורון קביליו (@LosoBebe) March 19, 2023

Maestro in Blue Netflix 😍😍😍 — pau (@paulygb8989) March 20, 2023

Im in love with the music, the cinematography, the visuals, and the narrative of “Maestro In Blue” — – (@m2lck) March 19, 2023

Just started Maestro in Blue and already want to relocate to a Greek island. 🫠 https://t.co/L3a39ZQHZS — Katerina Dimitratos (@KDimitratos) March 18, 2023