Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες από το κτίριο της τηλεδιοίκησης στη Λάρισα, λίγες ημέρες μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών που άφησε πίσω του 57 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Το μέρος από όπου θα έπρεπε να γίνεται ο έλεγχος των αμαξοστοιχιών έχει εγκαταλειφθεί πλήρως.

Η κάμερα του MEGA έφερε στο φως εικόνες απόλυτης διάλυσης, με καλώδια που κρέμονται, σοβάδες που έχουν καταρρεύσει ακόμα και σκουπίδια.

Τις τελευταίες ώρες viral έχει γίνει στα κοινωνικά δίκτυα μια ανάρτηση που δείχνει τη διαφορετική αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων όπως αυτό της ασφάλειας.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της η δημοσιογράφος Λυδία Εμμανουηλίδου συγκρίνει την κατάσταση του κτιρίου της τηλεδιοίκησης με εκείνη του Κέντρου Διοίκησης και Ελέγχου της Αθήνας για την παρακολούθηση των αιτούντων άσυλο σε καταυλισμούς προσφύγων.

Οι διαφορές στις δύο εικόνες που παρουσιάζει είναι τεράστιες, με το άδειο κτίριο στη Λάρισα να μην μοιάζει σε τίποτα με το δωμάτιο που θυμίζει control room του «Big Brother».

Larissa command & control center to monitor rail safety (via Mega TV)

vs

Athens command & control center to monitor asylum-seekers in EU-funded refugee camps in #Greece #greecetraincrash pic.twitter.com/09s1hJFPPO

— Lydia Emmanouilidou (@lydiaemman) March 18, 2023