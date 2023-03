Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε σήμερα ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορώντας τον ότι είναι υπεύθυνος για εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στην Ουκρανία.

Το δικαστήριο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Πούτιν «φέρεται να είναι υπεύθυνος για το έγκλημα πολέμου της παράνομης απέλασης πληθυσμού (παιδιών) και για την παράνομη μεταφορά πληθυσμού (παιδιών) από τις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Εξέδωσε επίσης ένταλμα σύλληψης της Maria Alekseyevna Lvova-Belova, της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Γραφείο του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για παρόμοιες κατηγορίες.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες για φρικαλεότητες κατά τη διάρκεια της μονοετούς εισβολής της στη γείτονά της.

Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova

Read more ⤵️

https://t.co/5OMC7Xuuy5

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023