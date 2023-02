Η Μολδαβία έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο το απόγευμα της Τρίτης όπως ανακοίνωσε ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας, AirMoldova σε μία περίοδο πολιτικής κρίσης και μετά τις πληροφορίες για πραξικόπημα από τους Ρώσους.

«Αγαπητοί επιβάτες, αυτή την ώρα ο εναέριος χώρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας είναι κλειστός. Αναμένουμε προκειμένου να αρχίσουν εκ νέου οι πτήσεις», ανέφερε η Air Moldova σε ανάρτησή της, στη σελίδα της στο Facebook.

Λίγο αργότερα με ενημέρωσή της, η Air Moldova ανακοίνωσε ότι ο εναέριος χώρος άνοιξε.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στη Μολδαβία η αιτία για το γεγονός πως έκλεισε ο εναέριος χώρος ήταν πως εντοπίστηκε να πετάει ένα drone αγνώστους προελεύσεως.

❗️ #Moldova closed its airspace. According to Moldovan media, an unknown drone has been spotted in the sky over the country. pic.twitter.com/UQ7b363op8

— NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2023