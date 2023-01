Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, έπληξε την περιοχή του Χίντου Κους του Αφγανιστάν, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, στην πόλη Ισλαμαμπάντ, σε περιοχές του βορειοδυτικού Πακιστάν αλλά και στο Νέο Δελχί της Ινδίας, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο σχετικές μαρτυρίες από τις περιοχές αυτές.

Η σεισμική δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 200 χιλιομέτρων, ενώ σύμφωνα με άλλες πηγές το εστιακό βάθος ήταν 189 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές.

Tremors were felt in the national capital and adjacent areas on Thursday evening, the second time in a week.According to the NCS, the earthquake of magnitude 5.9, struck Fayzabad in Afghanistan. The quake was at a depth of 200 kms below the earth’s https://t.co/9gZUGmEWsD

