Νέο σκηνικό έντασης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στα Εξάρχεια, με δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας να έρχονται σε σύγκρουση με ομάδα ατόμων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα άτομα επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στην πλατεία Εξαρχείων για τις εγκαταστάσεις της Αττικό Μετρό, μετά από πορεία αλληλεγγύης στον 16χρονο Ρομά που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από σφαίρα αστυνομικού.

Οι αστυνομικοί τους απώθησαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης, με την άλλη πλευρά να απαντά με μολότοφ.

Στη συνέχεια, ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα τρία αυτοκίνητα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Μάλιστα, λόγω της αδυναμίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να προσεγγίσει το σημείο, οι κάτοικοι βγήκαν με λάστιχα να σβήσουν την πυρκαγιά.

A little while ago, there was a sound bomb and molotov attack on the police waiting in Exarchiea. 3 cars are on fire. #εξαρχεια #antireport pic.twitter.com/ybeTuothbv

— Partizan Yunanistan (@partizanGreece1) December 8, 2022