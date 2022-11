Στα άλματα που έχει κάνει η χώρα μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο συζήτησης του 24ου συνεδρίου Infocom world 2022 σχετικά με το πώς διαμορφώνεται σήμερα η αγορά των telecoms, για τα έργα και τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι πάροχοι και για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας με την επέκταση των δικτύων πέμπτης γενιάς και των υποδομών οπτικής ίνας.

«Άλλο ήταν το κράτος και οι παροχές του και οι ανάγκες του το 2018, καθώς οι ψηφιακές συναλλαγές το 2018 ήταν 8.8 εκατομμύρια συναλλαγές, ενώ φέτος θα φτάσουν το 1 δισ. συναλλαγές. Αυτό χοντρικά είναι 100 ουρές που γλιτώνει κάποιος. Κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες βασίζονται στην τηλεδιάσκεψη με τα στελέχη της ΑΑΔΕ, των ΚΕΠ, του υπουργείου Εξωτερικών ή άλλες, κάποιες δεν απαιτούν μεγάλο connectivity, εκ των πραγμάτων έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο covid σε αυτήν την εξίσωση», δήλωσε ο κος Πιερρακάκης.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «γενικότερα στην post covid εποχή, έχουμε αντιληφθεί μεγαλύτερη ανάγκη στο connectivity σε σχέση με κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί να είναι καταλυτικές».

Η Ελλάδα επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Συμπλήρωσε ότι «στο συνολικό μωσαϊκό των κινήσεων, η συνολικότερη στρατηγική του ψηφιακού μετασχηματισμού και των ψηφιακών υπηρεσιών, η προσθήκη σε αυτό μιας σειράς επενδύσεων, όπως στον χώρο των data centers και στο cloud – γίνονται και άλλου τύπου επενδύσεις – θα αυξήσει την διεθνή συνδεσιμότητα της χώρας, κι αυτό όλο είναι ένα κομμάτι ενός παζλ. Και το παζλ αυτό έχει αλλάξει ραγδαία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλάζει το Δημόσιο, αλλάζει η συνδεσιμότητα, έρχονται ψηφιακοί νομάδες στην χώρα, δεν θα γίνουν όλα σε μια μέρα, αλλά σε τέτοια πυκνότητα χρόνου, τέτοιο κούνημα της βελόνας προς την σωστή κατεύθυνση, νομίζω ότι είναι αντικειμενικό να πει κανείς ότι δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτόν τον κλάδο, ή στους σχετικούς κλάδους σε αυτό που συναπαρτίζουν αυτό που λέμε digital».

Το ΦΑΙΣΤΟΣ αποτελεί παγκόσμια καινοτομία

«Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε, ήταν να φέρουμε όλη την νομοθεσία για τις κεραίες. Είμαστε από τους πρώτους που κάναμε την εισαγωγή του κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο εθνικό δίκαιο», ανέφερε ο υπουργός. Σε ό,τι αφορά στο fiber to the home, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «αυτή την στιγμή έχουμε περάσει το ένα εκατομμύριο εκατόν πενήντα χιλιάδες γραμμές», ενώ «στην κινητή τηλεφωνία, η Ελλάδα έκανε την καλύτερη δημοπρασία φάσματος ίσως στον κόσμο, διότι ήταν business friendly, είχε δηλαδή όρους τέτοιους που επέτρεπε στις εταιρείες να μπορέσουν γρήγορα να κάνουν την επένδυση και το roll out, δεν τις επιβαρύνει υπερβολικά, άφησε ένα ποσοστό του φάσματος για να το χρησιμοποιούν ερευνητικά κέντρα, εταιρείες, επιχειρήσεις για να δημιουργούν προϊόντα και έκανε την τεράστια καινοτομία, το ΦΑΙΣΤΟΣ, όπου το 25% των χρημάτων της δημοπρασίας πήγαν στο να δημιουργηθεί αυτό το fund, το οποίο σήκωσε και χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα και θα επενδύσει σε εφαρμογές 5G, που από εκεί θα έρθει η αξία».

«Εμείς ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε μια δημοπρασία για να γεννηθεί μια αγορά. Εμείς το ΦΑΙΣΤΟΣ το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Από κει και πέρα, είναι μια τέτοια καινοτομία, που την παρατηρούν και διεθνώς πλέον και στην πορεία η εξέλιξη που θα έχει, θα είναι τέτοια που θα δικαιολογήσει και πολλά άλλα πρόσθετα βήματα», ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

Σε ό,τι αφορά στην σταθερή τηλεφωνία, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «το κράτος καλύπτει τις λευκές περιοχές (περίπου 800.000 γραμμές), τονώνει τη ζήτηση με το sfbb (Superfast Broadband) και τώρα με το Fiber readiness (σχετικό με την δομημένη καλωδίωση σε κτίρια, προκειμένου να διευκολύνεται η εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι), το οποίο θα έρθει στις αρχές του χρόνου». Όπως ανέφερε ο υπουργός, «τα επενδυτικά πλάνα των παρόχων μας καθησυχάζουν, μας δίνουν το σινιάλο ότι αυτή η επένδυση θα γίνει, κι έτσι ουσιαστικά θα πάψουμε να είμαστε ουραγοί στο σταθερό ίντερνετ».