Συνεχίζει η Λιβύη την ένταση με την Ελλάδα, καθώς σήμερα στην Τρίπολη οργανώθηκε διαδήλωση εναντίον της χώρας μας και του ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια, με τους συμμετέχοντες να φέρουν μάλιστα πλακάτ στα… ελληνικά.

Στην «αυθόρμητη» διαδήλωση αυτοί που συμμετέχουν κρατούν πλακάτ με τη φωτογραφία του Νίκου Δένδια και συνθήματα όπως: «Η Λιβύη επιθυμεί ειρήνη η Ελλάδα υποστηρίζει τον πόλεμο»,

«Ο Δένδιας συμμαχεί με εγκληματίες πολέμου», «Πρώτα τα συμφέροντα της Λιβύης», «Δένδια τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα», «Θα υπερασπιστούμε τα θαλάσσια σύνορά μας με αίμα».

Protests against Greece in Tripoli today. The protesters held anti-Greece placards:

“Libya desires peace and Greece supports war”

“Dendias is an ally to war criminals”

“Libyan interests first”

“Dendias your hands are stained with blood”

“We defend our maritime borders with blood” pic.twitter.com/h05YwgjFiu

— The Libya Observer (@Lyobserver) November 20, 2022